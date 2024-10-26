В Троицке Челябинской области силовики 27 октября произвели массовые задержания представителей цыганской диаспоры. Видео моментов сопровождения людей в полицейские машины появилось в социальных сетях. В Главном управлении МВД по региону информацию подтвердили.
«С задержанными провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений. После всех отпустили», — прокомментировали в главке МВД.
Полицейские уточнили, что доставили в участки около 20 человек. Мероприятие носило профилактический характер.
Как URA.RU писало ранее, 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов. В Управлении МВД России по Курской области эти сведения опровергли.
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