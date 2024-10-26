В Троицке полиция массово задерживает цыган. Видео

27 октября 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Около 20 цыган доставили в отделение полиции в Троицке Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Троицке Челябинской области силовики 27 октября произвели массовые задержания представителей цыганской диаспоры. Видео моментов сопровождения людей в полицейские машины появилось в социальных сетях. В Главном управлении МВД по региону информацию подтвердили. «С задержанными провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений. После всех отпустили», — прокомментировали в главке МВД. Полицейские уточнили, что доставили в участки около 20 человек. Мероприятие носило профилактический характер. Как URA.RU писало ранее, 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов. В Управлении МВД России по Курской области эти сведения опровергли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области силовики 27 октября произвели массовые задержания представителей цыганской диаспоры. Видео моментов сопровождения людей в полицейские машины появилось в социальных сетях. В Главном управлении МВД по региону информацию подтвердили. «С задержанными провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений. После всех отпустили», — прокомментировали в главке МВД. Полицейские уточнили, что доставили в участки около 20 человек. Мероприятие носило профилактический характер. Как URA.RU писало ранее, 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов. В Управлении МВД России по Курской области эти сведения опровергли.