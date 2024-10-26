26 октября 2024

В Троицке полиция массово задерживает цыган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане на болоте. Тюмень, затопление, цыгане
Около 20 цыган доставили в отделение полиции в Троицке Фото:

В Троицке Челябинской области силовики 27 октября произвели массовые задержания представителей цыганской диаспоры. Видео моментов сопровождения людей в полицейские машины появилось в социальных сетях. В Главном управлении МВД по региону информацию подтвердили.

«С задержанными провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений. После всех отпустили», — прокомментировали в главке МВД.

Полицейские уточнили, что доставили в участки около 20 человек. Мероприятие носило профилактический характер.

Как URA.RU писало ранее, 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов. В Управлении МВД России по Курской области эти сведения опровергли.

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В Троицке Челябинской области силовики 27 октября произвели массовые задержания представителей цыганской диаспоры. Видео моментов сопровождения людей в полицейские машины появилось в социальных сетях. В Главном управлении МВД по региону информацию подтвердили. «С задержанными провели профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений. После всех отпустили», — прокомментировали в главке МВД. Полицейские уточнили, что доставили в участки около 20 человек. Мероприятие носило профилактический характер. Как URA.RU писало ранее, 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов. В Управлении МВД России по Курской области эти сведения опровергли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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