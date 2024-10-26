Мастер спорта России международного класса Александр Шабуров из Кургана стал чемпионом мира. Об этом сообщили в федерации самбо Курганской области. Чемпионат проходил в Душанбе (Таджикистан).
«В Душанбе завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров. Чемпионом мира в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории 79 килограммов стал мастер спорта России международного класса Александр Шабуров», — сообщили в telegram-канале организации.
Сообщалось, что спортсмен из Шадринска Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России.
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Мастер спорта России международного класса Александр Шабуров из Кургана стал чемпионом мира. Об этом сообщили в федерации самбо Курганской области. Чемпионат проходил в Душанбе (Таджикистан). «В Душанбе завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров. Чемпионом мира в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории 79 килограммов стал мастер спорта России международного класса Александр Шабуров», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что спортсмен из Шадринска Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России.