26 октября 2024

Курганский самбист Шабуров стал чемпионом мира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Чемпионат проходил в Таджикистане (архивное фото) Фото:

Мастер спорта России международного класса Александр Шабуров из Кургана стал чемпионом мира. Об этом сообщили в федерации самбо Курганской области. Чемпионат проходил в Душанбе (Таджикистан).

«В Душанбе завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров. Чемпионом мира в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории 79 килограммов стал мастер спорта России международного класса Александр Шабуров», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что спортсмен из Шадринска Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России.

Александр Шабуров стал чемпионом мира
Александр Шабуров стал чемпионом мира
Фото:

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Мастер спорта России международного класса Александр Шабуров из Кургана стал чемпионом мира. Об этом сообщили в федерации самбо Курганской области. Чемпионат проходил в Душанбе (Таджикистан). «В Душанбе завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров. Чемпионом мира в возрастной группе М1 (35-39 лет) в весовой категории 79 килограммов стал мастер спорта России международного класса Александр Шабуров», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что спортсмен из Шадринска Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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