Президент Польши назвал укрепления на границе с РФ «железным занавесом»

Президент Польши Анджей Дуда обозначил проект строительства оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, известный как «Восточный щит», как новую форму «железного занавеса». По его словам, некоторые западные политики воспринимают польский проект с ужасом.
«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“», — отметил Дуда. Его слова передает The Sunday Times.
Ранее стало известно, что Польша хочет воздвигнуть минные поля и противотанковые рвы. Делать это будут в рамках проекта «Восточный щит», который будет реализован в период с 2024 по 2028 года. На него Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов), передает «Национальная служба новостей».
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