Президент Польши назвал укрепления на границе с РФ «железным занавесом»

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Дуда сравнил проект по укреплению границы с Белоруссией «Восточный щит» с "железным занавесом"
Дуда сравнил проект по укреплению границы с Белоруссией «Восточный щит» с "железным занавесом" Фото:

Президент Польши Анджей Дуда обозначил проект строительства оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, известный как «Восточный щит», как новую форму «железного занавеса». По его словам, некоторые западные политики воспринимают польский проект с ужасом.

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“», — отметил Дуда. Его слова передает The Sunday Times.

Ранее стало известно, что Польша хочет воздвигнуть минные поля и противотанковые рвы. Делать это будут в рамках проекта «Восточный щит», который будет реализован в период с 2024 по 2028 года. На него Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов), передает «Национальная служба новостей».

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Президент Польши Анджей Дуда обозначил проект строительства оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией, известный как «Восточный щит», как новую форму «железного занавеса». По его словам, некоторые западные политики воспринимают польский проект с ужасом. «Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <...> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“», — отметил Дуда. Его слова передает The Sunday Times. Ранее стало известно, что Польша хочет воздвигнуть минные поля и противотанковые рвы. Делать это будут в рамках проекта «Восточный щит», который будет реализован в период с 2024 по 2028 года. На него Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов), передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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