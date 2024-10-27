Бастрыкин заступился за упавшую в колодец девочку в челябинском городе

Бастрыкин поручил провести проверку по факту падения девочки в колодец в Озерске

28 октября 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Озерске ребенок провалился в оставленный открытым колодец Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту падения ребенка в колодец в Озерске Челябинской области. Об этом заявили в информационном центре Следственного комитета РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается, что 23 октября во дворе многоквартирного дома несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СК уточнили, что по результатам комплекса мероприятий в Москву направят доклад. В нем распишут обстоятельства произошедшего, а также результат проверки. Исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате СК. Как URA.RU писало ранее, после проведения работ сотрудники коммунальных служб не закрыли колодец. Из-за этого него угодил ребенок. Помощь девочке оказали ее родители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту падения ребенка в колодец в Озерске Челябинской области. Об этом заявили в информационном центре Следственного комитета РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается, что 23 октября во дворе многоквартирного дома несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СК уточнили, что по результатам комплекса мероприятий в Москву направят доклад. В нем распишут обстоятельства произошедшего, а также результат проверки. Исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате СК. Как URA.RU писало ранее, после проведения работ сотрудники коммунальных служб не закрыли колодец. Из-за этого него угодил ребенок. Помощь девочке оказали ее родители.