27 октября 2024
26 октября 2024

Трассу М-5 в Челябинской области парализовала 7-километровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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И-за поломки автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области организовали реверсивное движение Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области в районе Аши поздно вечером 27 октября образовался затор протяженностью около семи километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.

«На 1591 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — в поломке транспортного средства», — сообщили в ведовстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что одну из полос занимает грузовой автомобиль «Газель Некст». У него вырвало рулевую тягу. Сам же участок огорожен с двух сторон отбойниками.

Как URA.RU писало ранее, 27 октября в Ашинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Один человек погиб. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение здесь также было затруднено.

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области в районе Аши поздно вечером 27 октября образовался затор протяженностью около семи километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «На 1591 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — в поломке транспортного средства», — сообщили в ведовстве. В Госавтоинспекции уточнили, что одну из полос занимает грузовой автомобиль «Газель Некст». У него вырвало рулевую тягу. Сам же участок огорожен с двух сторон отбойниками. Как URA.RU писало ранее, 27 октября в Ашинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Один человек погиб. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение здесь также было затруднено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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