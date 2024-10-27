Происшествия ДТП Трассу М-5 в Челябинской области парализовала 7-километровая пробка 28 октября 2024 в 01:13 Размер текста - 17 + И-за поломки автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области организовали реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 в Челябинской области в районе Аши поздно вечером 27 октября образовался затор протяженностью около семи километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «На 1591 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — в поломке транспортного средства», — сообщили в ведовстве. В Госавтоинспекции уточнили, что одну из полос занимает грузовой автомобиль «Газель Некст». У него вырвало рулевую тягу. Сам же участок огорожен с двух сторон отбойниками. Как URA.RU писало ранее, 27 октября в Ашинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Один человек погиб. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение здесь также было затруднено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На федеральной трассе М-5 в Челябинской области в районе Аши поздно вечером 27 октября образовался затор протяженностью около семи километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «На 1591 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — в поломке транспортного средства», — сообщили в ведовстве. В Госавтоинспекции уточнили, что одну из полос занимает грузовой автомобиль «Газель Некст». У него вырвало рулевую тягу. Сам же участок огорожен с двух сторон отбойниками. Как URA.RU писало ранее, 27 октября в Ашинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Один человек погиб. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение здесь также было затруднено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям