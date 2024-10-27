Трассу М-5 в Челябинской области парализовала 7-километровая пробка

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области в районе Аши поздно вечером 27 октября образовался затор протяженностью около семи километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.
«На 1591 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — в поломке транспортного средства», — сообщили в ведовстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что одну из полос занимает грузовой автомобиль «Газель Некст». У него вырвало рулевую тягу. Сам же участок огорожен с двух сторон отбойниками.
Как URA.RU писало ранее, 27 октября в Ашинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Один человек погиб. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение здесь также было затруднено.
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