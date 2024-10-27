Госдума хочет запретить не принимать на работу бездетных

28 октября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Инициатива также включает в себя дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Депутаты Госдумы предложили законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Инициатива также включает в себя дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте. «В целях исключения такого „буквального“ толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости. Инициатива также включает в себя дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте, включая запрет на отзыв женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения его трехлетнего возраста и увеличение с полутора до трех лет возраста детей, чьи матери могут просить о переводе на другую работу. Эти изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо проанализировать советский опыт налога на бездетность. Он добавил, что этот налог не имел существенного влияния на демографическую ситуацию, передает «Национальная служба новостей». В Госдуме также выступили против введения налога на бездетность. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские семьи будут больше рожать детей, когда вырастет их материальное благополучие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Инициатива также включает в себя дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте. «В целях исключения такого „буквального“ толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости. Инициатива также включает в себя дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте, включая запрет на отзыв женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения его трехлетнего возраста и увеличение с полутора до трех лет возраста детей, чьи матери могут просить о переводе на другую работу. Эти изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо проанализировать советский опыт налога на бездетность. Он добавил, что этот налог не имел существенного влияния на демографическую ситуацию, передает «Национальная служба новостей». В Госдуме также выступили против введения налога на бездетность. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские семьи будут больше рожать детей, когда вырастет их материальное благополучие.