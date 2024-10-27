27 октября 2024

Стало известно о пострадавшем при атаке спиртзавода в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области при падении БПЛА на пострадал человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка после пожара у ИК-10. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
При падении БПЛА на промпредприятии в Воронежской области пострадал один человек Фото:

В Воронежской области результате падения беспилотника ВСУ на территории промышленного предприятия произошло возгорание, в результате которого один человек получил легкие ранения. Пострадавший находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость», — поделился глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка. Гусев также уточнил, что пожар коснулся здания предприятия и одной емкости.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Они проводят необходимые меры по ликвидации последствий инцидента и оценке ущерба. Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется риск дополнительных атак БПЛА, что требует повышенной внимательности и готовности соответствующих служб.

В Воронежской области системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили около десяти дронов. Сообщается, что целью беспилотников, предположительно, был спиртзавод «Этанол-Спирт», расположенный в Новохоперском районе. Источник утверждает, что указанный объект уже ранее становился мишенью для подобных атак.

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В Воронежской области результате падения беспилотника ВСУ на территории промышленного предприятия произошло возгорание, в результате которого один человек получил легкие ранения. Пострадавший находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость», — поделился глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка. Гусев также уточнил, что пожар коснулся здания предприятия и одной емкости. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Они проводят необходимые меры по ликвидации последствий инцидента и оценке ущерба. Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется риск дополнительных атак БПЛА, что требует повышенной внимательности и готовности соответствующих служб. В Воронежской области системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили около десяти дронов. Сообщается, что целью беспилотников, предположительно, был спиртзавод «Этанол-Спирт», расположенный в Новохоперском районе. Источник утверждает, что указанный объект уже ранее становился мишенью для подобных атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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