Стало известно о пострадавшем при атаке спиртзавода в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области при падении БПЛА на пострадал человек

При падении БПЛА на промпредприятии в Воронежской области пострадал один человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Воронежской области результате падения беспилотника ВСУ на территории промышленного предприятия произошло возгорание, в результате которого один человек получил легкие ранения. Пострадавший находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость», — поделился глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка. Гусев также уточнил, что пожар коснулся здания предприятия и одной емкости.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Они проводят необходимые меры по ликвидации последствий инцидента и оценке ущерба. Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется риск дополнительных атак БПЛА, что требует повышенной внимательности и готовности соответствующих служб.

В Воронежской области системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили около десяти дронов. Сообщается, что целью беспилотников, предположительно, был спиртзавод «Этанол-Спирт», расположенный в Новохоперском районе. Источник утверждает, что указанный объект уже ранее становился мишенью для подобных атак.