В Екатеринбурге автор нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Nkeei (Никита Коробыко) обливал водой фанатов во время своего концерта на площадке TeleClub. Об этом сообщили зрители в соцсетях.
«Сегодня в Екатеринбурге выступал Nkeeei», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На видео видно, как артист встряхнул бутылку с водой и вылил на фанатов, пока пел свою самую популярную песню. Вместе с ним выступали соавторы трека «Гламур» — белорусские музыканты Uniqe (Егор Юницкий) и Артем Шиловец.
О концерте создателей одного из главных хитов этого года и других событиях на выходных 26—27 октября в Екатеринбурге — в отдельном дайджесте URA.RU. Услышать любимые песни вживую можно было от 3499 рублей.
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