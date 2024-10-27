Автор нашумевшего хита «Гламур» обливал фанатов водой в Екатеринбурге. Видео

28 октября 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Билеты на концерт Nkeeei в Teleclub начинались от 3,5 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге автор нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Nkeei (Никита Коробыко) обливал водой фанатов во время своего концерта на площадке TeleClub. Об этом сообщили зрители в соцсетях. «Сегодня в Екатеринбурге выступал Nkeeei», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На видео видно, как артист встряхнул бутылку с водой и вылил на фанатов, пока пел свою самую популярную песню. Вместе с ним выступали соавторы трека «Гламур» — белорусские музыканты Uniqe (Егор Юницкий) и Артем Шиловец. О концерте создателей одного из главных хитов этого года и других событиях на выходных 26—27 октября в Екатеринбурге — в отдельном дайджесте URA.RU. Услышать любимые песни вживую можно было от 3499 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге автор нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Nkeei (Никита Коробыко) обливал водой фанатов во время своего концерта на площадке TeleClub. Об этом сообщили зрители в соцсетях. «Сегодня в Екатеринбурге выступал Nkeeei», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На видео видно, как артист встряхнул бутылку с водой и вылил на фанатов, пока пел свою самую популярную песню. Вместе с ним выступали соавторы трека «Гламур» — белорусские музыканты Uniqe (Егор Юницкий) и Артем Шиловец. О концерте создателей одного из главных хитов этого года и других событиях на выходных 26—27 октября в Екатеринбурге — в отдельном дайджесте URA.RU. Услышать любимые песни вживую можно было от 3499 рублей.