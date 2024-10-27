27 октября 2024
26 октября 2024

Автор нашумевшего хита «Гламур» обливал фанатов водой в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, теле-клуб, teleclub, толпа
Билеты на концерт Nkeeei в Teleclub начинались от 3,5 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге автор нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Nkeei (Никита Коробыко) обливал водой фанатов во время своего концерта на площадке TeleClub. Об этом сообщили зрители в соцсетях.

«Сегодня в Екатеринбурге выступал Nkeeei», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На видео видно, как артист встряхнул бутылку с водой и вылил на фанатов, пока пел свою самую популярную песню. Вместе с ним выступали соавторы трека «Гламур» — белорусские музыканты Uniqe (Егор Юницкий) и Артем Шиловец.

О концерте создателей одного из главных хитов этого года и других событиях на выходных 26—27 октября в Екатеринбурге — в отдельном дайджесте URA.RU. Услышать любимые песни вживую можно было от 3499 рублей.

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В Екатеринбурге автор нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Nkeei (Никита Коробыко) обливал водой фанатов во время своего концерта на площадке TeleClub. Об этом сообщили зрители в соцсетях. «Сегодня в Екатеринбурге выступал Nkeeei», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На видео видно, как артист встряхнул бутылку с водой и вылил на фанатов, пока пел свою самую популярную песню. Вместе с ним выступали соавторы трека «Гламур» — белорусские музыканты Uniqe (Егор Юницкий) и Артем Шиловец. О концерте создателей одного из главных хитов этого года и других событиях на выходных 26—27 октября в Екатеринбурге — в отдельном дайджесте URA.RU. Услышать любимые песни вживую можно было от 3499 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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