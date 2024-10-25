Автогонки и бои UFC на большом экране: куда сходить в выходные в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут «Битва роботов», мопсовечеринка и лекция Джарахова

25 октября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

UFC покажут в кинотеатре в ночь с 26 на 27 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В ближайшие выходные в Екатеринбурге намечено множество бесплатных мероприятий. Например, в кинотеатре запустят трансляцию с боев UFC в ОАЭ, проведут битву роботов, автогонки, баскетбольный матч УГМК и «Енисея», лекцию блогера-миллионника Эльдара Джарахова и многое другое. Об этих и других культурных событиях — в афише URA.RU. 26 октября «Битва роботов» Зрелищный чемпионат пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». С 9:30 посетителей ждут интерактивы, затем начнется состязание мини-роботов. С полудня стартует поединок более увесистых участников — весом до 110 кг. Посмотреть на битву можно бесплатно до 20:00, необходима предварительная регистрация . Лекция блогера Эльдара Джарахова Рэпер и звезда YouTube станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке «Форума Будущего». Диалог с Джараховым о будущем медиакоммуникаций пройдет в 14:00 в «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие бесплатное, но также нужно зарегистрироваться . Участвовать в конкурсе могут не только мопсы, говорят организаторы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Мопсовечеринка Встреча собаководов и питомцев пройдет в парке возле «Радуга Парк» в 14:00. В программе: показы костюмов, розыгрыш подарков, лекция ветеринара. Посмотреть на милую тусовку можно бесплатно. Мастер-класс по скандинавской ходьбе Обучать этому виду физической активности будут в парке Маяковского у фонтана с 12:00. Президент Федерации северной ходьбы в Свердловской области Нелли Никифорова расскажет теорию и продемонстрирует технику, после этого участники отправятся на тренировку для закрепления знаний. Горожанам советуют надеть удобную спортивную одежду и обувь по погоде, взять палки, если они есть, либо их выдадут на месте. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке . Автогонки в Березовском Вход на соревнования по автокроссу свободный. Зрителям предлагают понаблюдать за массовым стартом машин, борьбой и гонками по скоростной трассе с перепадами высот. На автогонках будут профессиональный комментатор, фуд-корт и комфортные зрительские зоны. Начало в 13:30, мероприятие пройдет на ул. Транспортников, ½. Гаражная распродажа В бистро «Неизвестный» ярмарка стартует в 14:00. На месте будут звучать сеты от Ural Massif, Just, Stone Deo и Yurchenko family, а посетители смогут найти теплые аксессуары Check Ya Head, свечи Vibe Home и виниловые пластинки. Посещение бесплатное, распродажа будет работать до 20:00. После ярмарки площадь закроется почти на четыре месяца из-за возведения катка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ярмарка выходного дня Молочные продукты, сыры, мясо, рыбу, одежду, текстиль для дома, косметику для бани и спа-процедур и многое другое можно будет найти на последней в этом сезоне ярмарке. Она будет работать все выходные на площади 1905 года. Прямая трансляция боев UFC на большом экране Горожан приглашают посмотреть в прямом эфире турнир UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Бороться за титулы чемпионов будут Илия Топурия и Макс Холлоуэй, а также Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Сбор намечен на 22:40, вход бесплатный, пригласительные можно получить на баре кинотеатра в ТРЦ «Гринвич». 27 октября Матч УГМК и «Енисея» Баскетболистки УГМК проведут игру против красноярской команды в рамках «Фонбет Премьер-лиги». Начало игры в 17:00 в ДИВС. Концерт Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets Авторы хита «Гламур», который прославил артистов в соцсетях, встретятся с екатеринбуржцами на площадке TeleClub. Услышать любимые песни вживую можно в 19:00, билеты — от 3499 рублей. Счастливчики смогут сэкономить 500 рублей и увидеть легендарный DeLorean Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесплатный вход в Музей автомобильной техники В Верхней Пышме запустят необычную акцию ко Дню автомобилиста. Только в воскресенье посетителей с «автомобильными» фамилиями будут пускать бесплатно. В кассе нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, если фамилия имеет однокоренные слова, обозначающие марки или модели машин, детали машин, что-либо связанное с автомобильной тематикой — инструменты для обслуживания машин, термины из автосервиса, автомобильные профессии и другое, то билет обойдется в ноль рублей. Чемпионат России по бодибилдингу Во Дворце дзюдо встретятся спортсмены от 6 до 80 лет. Торжественное открытие чемпионата и первенства России по бодибилдингу пройдет в 11:00, демонстрировать свои мускулы участники будут до 21:00. Вход — 1000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие выходные в Екатеринбурге намечено множество бесплатных мероприятий. Например, в кинотеатре запустят трансляцию с боев UFC в ОАЭ, проведут битву роботов, автогонки, баскетбольный матч УГМК и «Енисея», лекцию блогера-миллионника Эльдара Джарахова и многое другое. Об этих и других культурных событиях — в афише URA.RU. «Битва роботов» Зрелищный чемпионат пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». С 9:30 посетителей ждут интерактивы, затем начнется состязание мини-роботов. С полудня стартует поединок более увесистых участников — весом до 110 кг. Посмотреть на битву можно бесплатно до 20:00, необходима предварительная регистрация. Лекция блогера Эльдара Джарахова Рэпер и звезда YouTube станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке «Форума Будущего». Диалог с Джараховым о будущем медиакоммуникаций пройдет в 14:00 в «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие бесплатное, но также нужно зарегистрироваться. Мопсовечеринка Встреча собаководов и питомцев пройдет в парке возле «Радуга Парк» в 14:00. В программе: показы костюмов, розыгрыш подарков, лекция ветеринара. Посмотреть на милую тусовку можно бесплатно. Мастер-класс по скандинавской ходьбе Обучать этому виду физической активности будут в парке Маяковского у фонтана с 12:00. Президент Федерации северной ходьбы в Свердловской области Нелли Никифорова расскажет теорию и продемонстрирует технику, после этого участники отправятся на тренировку для закрепления знаний. Горожанам советуют надеть удобную спортивную одежду и обувь по погоде, взять палки, если они есть, либо их выдадут на месте. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Автогонки в Березовском Вход на соревнования по автокроссу свободный. Зрителям предлагают понаблюдать за массовым стартом машин, борьбой и гонками по скоростной трассе с перепадами высот. На автогонках будут профессиональный комментатор, фуд-корт и комфортные зрительские зоны. Начало в 13:30, мероприятие пройдет на ул. Транспортников, ½. Гаражная распродажа В бистро «Неизвестный» ярмарка стартует в 14:00. На месте будут звучать сеты от Ural Massif, Just, Stone Deo и Yurchenko family, а посетители смогут найти теплые аксессуары Check Ya Head, свечи Vibe Home и виниловые пластинки. Посещение бесплатное, распродажа будет работать до 20:00. Ярмарка выходного дня Молочные продукты, сыры, мясо, рыбу, одежду, текстиль для дома, косметику для бани и спа-процедур и многое другое можно будет найти на последней в этом сезоне ярмарке. Она будет работать все выходные на площади 1905 года. Прямая трансляция боев UFC на большом экране Горожан приглашают посмотреть в прямом эфире турнир UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Бороться за титулы чемпионов будут Илия Топурия и Макс Холлоуэй, а также Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Сбор намечен на 22:40, вход бесплатный, пригласительные можно получить на баре кинотеатра в ТРЦ «Гринвич». Матч УГМК и «Енисея» Баскетболистки УГМК проведут игру против красноярской команды в рамках «Фонбет Премьер-лиги». Начало игры в 17:00 в ДИВС. Концерт Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets Авторы хита «Гламур», который прославил артистов в соцсетях, встретятся с екатеринбуржцами на площадке TeleClub. Услышать любимые песни вживую можно в 19:00, билеты — от 3499 рублей. Бесплатный вход в Музей автомобильной техники В Верхней Пышме запустят необычную акцию ко Дню автомобилиста. Только в воскресенье посетителей с «автомобильными» фамилиями будут пускать бесплатно. В кассе нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, если фамилия имеет однокоренные слова, обозначающие марки или модели машин, детали машин, что-либо связанное с автомобильной тематикой — инструменты для обслуживания машин, термины из автосервиса, автомобильные профессии и другое, то билет обойдется в ноль рублей. Чемпионат России по бодибилдингу Во Дворце дзюдо встретятся спортсмены от 6 до 80 лет. Торжественное открытие чемпионата и первенства России по бодибилдингу пройдет в 11:00, демонстрировать свои мускулы участники будут до 21:00. Вход — 1000 рублей.