Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора

28 октября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Палестине удалось собрать доказательства применения белого фосфора Фото: Размик Закарян © URA.RU В секторе Газа было зафиксировано применение Израилем белого фосфора. Соответствующие материалы переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. «Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал Махмуд аль-Хабаш в интервью РИА Новости Аль-Хабаш также добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования белого фосфора Израилем в различных конфликтах в этом регионе. Он отметил, что были собраны соответствующие факты. Доказательства полученного вреда были задокументированы и отправлены в Международный суд. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Глава российского государства призвал стороны проявить сдержанность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В секторе Газа было зафиксировано применение Израилем белого фосфора. Соответствующие материалы переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. «Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал Махмуд аль-Хабаш в интервью РИА Новости Аль-Хабаш также добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования белого фосфора Израилем в различных конфликтах в этом регионе. Он отметил, что были собраны соответствующие факты. Доказательства полученного вреда были задокументированы и отправлены в Международный суд. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Глава российского государства призвал стороны проявить сдержанность.