27 октября 2024

Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание проектного офиса "Международное молодежное сотрудничество". Екатеринбург, флаг палестины
Палестине удалось собрать доказательства применения белого фосфора Фото:

В секторе Газа было зафиксировано применение Израилем белого фосфора. Соответствующие материалы переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал Махмуд аль-Хабаш в интервью РИА Новости

Аль-Хабаш также добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования белого фосфора Израилем в различных конфликтах в этом регионе. Он отметил, что были собраны соответствующие факты. Доказательства полученного вреда были задокументированы и отправлены в Международный суд.

Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Глава российского государства призвал стороны проявить сдержанность.

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В секторе Газа было зафиксировано применение Израилем белого фосфора. Соответствующие материалы переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. «Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал Махмуд аль-Хабаш в интервью РИА Новости Аль-Хабаш также добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования белого фосфора Израилем в различных конфликтах в этом регионе. Он отметил, что были собраны соответствующие факты. Доказательства полученного вреда были задокументированы и отправлены в Международный суд. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Глава российского государства призвал стороны проявить сдержанность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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