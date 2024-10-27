Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора

В секторе Газа было зафиксировано применение Израилем белого фосфора. Соответствующие материалы переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал Махмуд аль-Хабаш в интервью РИА Новости
Аль-Хабаш также добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования белого фосфора Израилем в различных конфликтах в этом регионе. Он отметил, что были собраны соответствующие факты. Доказательства полученного вреда были задокументированы и отправлены в Международный суд.
Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Глава российского государства призвал стороны проявить сдержанность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.