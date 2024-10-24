Путин показал, как война в Газе влияет на Россию

Президент Владимир Путин уделяет пристальное внимание ситуации на Ближнем Востоке, чтобы расширить влияние России в регионе и укрепить экономику страны. На встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом на полях саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил, что Москва выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке. Как объяснил URA.RU старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Юрий Зинин, мир в этом регионе позволит РФ нарастить торговлю с Сирией, Ираком, Египтом, Саудовской Аравией и другими странами.
В начале двусторонней встречи Путин напомнил о прошлых переговорах с Аббасом, которые прошли в августе в Москве. Как отметил российский лидер, с тех пор ситуация в регионе не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Президент особо подчеркнул, что Россия видит все страдания, которые происходят в секторе Газа, Ливане и других частях Ближнего Востока.
«Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность, — обратился Путин к Аббасу. —
Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем».
По словам Путина, Москва не может игнорировать нужды людей. Россия передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев и будет делать все, чтобы вывести ситуацию на путь решения проблем, отметил президент.
В свою очередь Аббас сердечно поблагодарил Путина за поддержку. «Мы рады тому, какие прочные позиции занимает Российская Федерация в поддержку палестинской проблемы и в поддержку суверенного права палестинского народа на достижение всех своих целей и создание нашего государства. Палестинский народ высоко это ценит», — отметил Аббас.
По его словам, Палестина согласна с предложением Путина вести диалог по ближневосточному урегулированию. Самое важное, чтобы это проходило в международно-легитимных рамках, добавил Аббас.
Путин активно вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, потому что от этого зависит экономическое благополучие России, считает Юрий Зинин. «До тех пор, пока будет царить неуверенность на Ближнем Востоке, вспышки насилия будут ложиться мрачной тенью на экономические и деловые интересы России. Нельзя просто закрыть глаза на это. Активность нашей дипломатии на высоком уровне соответствует нашим государственным и экономическим интересам, а не просто престижу», — пояснил Зинин.
В арабском мире 23 страны. Со многими у России хорошие отношения и перспективы сотрудничества, отметил собеседник URA.RU. По его мнению, реализовать весь этот экономический потенциал невозможно без урегулирования палестинского вопроса, прекращения ракетных обстрелов и столкновений.
«Для России это и так уже неприятная вещь, которая отражается на развитии наших отношений с теми, кто не участвует в конфликте. Но в любой момент ситуация может отразиться и на Ираке, и на Сирии, где у нас экономические и другие интересы. В Сирии находятся наши вооруженные силы. Египет наш крупный партнер, нужна безопасность на путях снабжения, в Красном море тоже вопрос с хуситами. Любая неурегулированность, состояние неопределенности отвлекает от развития отношений», — заявил Зинин.
Стремление Путина успокоить ситуацию на Ближнем Востоке находит отклик в арабских странах, отметил эксперт. По его мнению, это позитивно сказывается на экономических связях России с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, которые тоже выступают за прекращение кровопролития в секторе Газа и на юге Ливана. Зинин напомнил, что сотрудничество России со странами региона идет по государственной и частной линиям. «Естественно, что каждый предприниматель любого уровня перед тем, как начать свои дела, интересуется обстановкой, визами, безопасностью своих денег», — отметил собеседник URA.RU.
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