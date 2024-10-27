27 октября 2024
26 октября 2024

В Челябинской области продают деревянную гостиницу за 60 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Озера Южного Урала. Челябинская область, берег, рассвет, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
Гостиничный комплекс находится в 600 метрах от озера Увильды Фото:

В Челябинской области продают загородный гостевой комплекс почти за 60 миллионов рублей. Деревянные строения расположены на берегу озера Увильды. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.

«Пpодaетcя дeйствующий круглогодичный загоpодный гoстeвой кoмплeкc вблизи oзерa Увильды. Он состоит из пяти coвpемeнныx деревянных дуплексов. У каждого есть индивидуaльные бесeдки и мaнгaльные зоны. Дома pаccчитаны на прoживаниe до восьми гoстeй в каждом», — говорится на сайте «Авито».

Помимо гостевых строений комплекс включает дом администрaтopoв, спа-территорию, русскую баню, зал для поведения мероприятий и хозяйственно-бытовые помещения. В объявлении говорится, что земля находится в собственности, имеются необходимые коммуникации.

Продавец отмечает, что бизнесу пять лет и за это время была наработана клиентская база. Основной поток гостей приходится на период с мая по сентябрь. В это время заполняемость комплекса составляет 100%. Доход приносят и предоставляемые на территории гостиниц услуги. В качестве причины продажи собственник называет потребность в деньгах для дальнейших инвестиций.

Ранее сообщалось, что на озере Увильды также продают базу отдыха. Продавец оценивает расположенный на первой линии объект почти в 95 миллионов рублей.

На территории гостиничного комплекса на озере Увильды есть детская и волейбольная площадки
На территории гостиничного комплекса на озере Увильды есть детская и волейбольная площадки

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В Челябинской области продают загородный гостевой комплекс почти за 60 миллионов рублей. Деревянные строения расположены на берегу озера Увильды. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Пpодaетcя дeйствующий круглогодичный загоpодный гoстeвой кoмплeкc вблизи oзерa Увильды. Он состоит из пяти coвpемeнныx деревянных дуплексов. У каждого есть индивидуaльные бесeдки и мaнгaльные зоны. Дома pаccчитаны на прoживаниe до восьми гoстeй в каждом», — говорится на сайте «Авито». Помимо гостевых строений комплекс включает дом администрaтopoв, спа-территорию, русскую баню, зал для поведения мероприятий и хозяйственно-бытовые помещения. В объявлении говорится, что земля находится в собственности, имеются необходимые коммуникации. Продавец отмечает, что бизнесу пять лет и за это время была наработана клиентская база. Основной поток гостей приходится на период с мая по сентябрь. В это время заполняемость комплекса составляет 100%. Доход приносят и предоставляемые на территории гостиниц услуги. В качестве причины продажи собственник называет потребность в деньгах для дальнейших инвестиций. Ранее сообщалось, что на озере Увильды также продают базу отдыха. Продавец оценивает расположенный на первой линии объект почти в 95 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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