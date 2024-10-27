В Челябинской области продают деревянную гостиницу за 60 миллионов рублей. Скрин

28 октября 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Гостиничный комплекс находится в 600 метрах от озера Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области продают загородный гостевой комплекс почти за 60 миллионов рублей. Деревянные строения расположены на берегу озера Увильды. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Пpодaетcя дeйствующий круглогодичный загоpодный гoстeвой кoмплeкc вблизи oзерa Увильды. Он состоит из пяти coвpемeнныx деревянных дуплексов. У каждого есть индивидуaльные бесeдки и мaнгaльные зоны. Дома pаccчитаны на прoживаниe до восьми гoстeй в каждом», — говорится на сайте «Авито». Помимо гостевых строений комплекс включает дом администрaтopoв, спа-территорию, русскую баню, зал для поведения мероприятий и хозяйственно-бытовые помещения. В объявлении говорится, что земля находится в собственности, имеются необходимые коммуникации. Продавец отмечает, что бизнесу пять лет и за это время была наработана клиентская база. Основной поток гостей приходится на период с мая по сентябрь. В это время заполняемость комплекса составляет 100%. Доход приносят и предоставляемые на территории гостиниц услуги. В качестве причины продажи собственник называет потребность в деньгах для дальнейших инвестиций. Ранее сообщалось, что на озере Увильды также продают базу отдыха. Продавец оценивает расположенный на первой линии объект почти в 95 миллионов рублей. На территории гостиничного комплекса на озере Увильды есть детская и волейбольная площадки Сайт «Авито» https://www.avito.ru/kyshtym/kommercheskaya_nedvizhimost/gostinitsa_800_m_4355043665 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продают загородный гостевой комплекс почти за 60 миллионов рублей. Деревянные строения расположены на берегу озера Увильды. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Пpодaетcя дeйствующий круглогодичный загоpодный гoстeвой кoмплeкc вблизи oзерa Увильды. Он состоит из пяти coвpемeнныx деревянных дуплексов. У каждого есть индивидуaльные бесeдки и мaнгaльные зоны. Дома pаccчитаны на прoживаниe до восьми гoстeй в каждом», — говорится на сайте «Авито». Помимо гостевых строений комплекс включает дом администрaтopoв, спа-территорию, русскую баню, зал для поведения мероприятий и хозяйственно-бытовые помещения. В объявлении говорится, что земля находится в собственности, имеются необходимые коммуникации. Продавец отмечает, что бизнесу пять лет и за это время была наработана клиентская база. Основной поток гостей приходится на период с мая по сентябрь. В это время заполняемость комплекса составляет 100%. Доход приносят и предоставляемые на территории гостиниц услуги. В качестве причины продажи собственник называет потребность в деньгах для дальнейших инвестиций. Ранее сообщалось, что на озере Увильды также продают базу отдыха. Продавец оценивает расположенный на первой линии объект почти в 95 миллионов рублей.