ВТБ поднял ставки по депозитам

ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях с 28 октября. Как сообщили в пресс-службе банка, максимальна ставка составляет 22% годовых.
«Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых. На срок три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых», — цитирует РБК сообщение банка.
Также сообщается, что при открытии депозита по программе долгосрочных сбережений ставка составит до 28% годовых. Ранее вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер сделал прогноз, что крупные банки в ближайшие дни начнут поднимать ставки на один-1,5 п. п. А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова сообщал, что ожидается повышение ставки для накопительных счетов.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. После этого российские банки подняли ставки по вкладам, лишь некоторые оставили их на прежнем уровне. Также крупнейшие банки повысили ставки по ипотечным программам.
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