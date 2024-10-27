27 октября 2024

В Екатеринбург завезли более тонны зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , овощи, помидоры
Зараженную партию уничтожили (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург 25 октября на склад временного хранения поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения.

Данный вирус является опасным патогеном овощей, таких как томат и перец. По решению собственника зараженная продукция была уничтожена.

Ранее в Екатеринбург завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.

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В Екатеринбург 25 октября на склад временного хранения поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения. Данный вирус является опасным патогеном овощей, таких как томат и перец. По решению собственника зараженная продукция была уничтожена. Ранее в Екатеринбург завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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