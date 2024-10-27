В Екатеринбург завезли более тонны зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург 25 октября на склад временного хранения поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения.
Данный вирус является опасным патогеном овощей, таких как томат и перец. По решению собственника зараженная продукция была уничтожена.
Ранее в Екатеринбург завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.
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