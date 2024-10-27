В Екатеринбург завезли более тонны зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана

28 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Зараженную партию уничтожили (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбург 25 октября на склад временного хранения поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения. Данный вирус является опасным патогеном овощей, таких как томат и перец. По решению собственника зараженная продукция была уничтожена. Ранее в Екатеринбург завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург 25 октября на склад временного хранения поступило 1,3 тонны зараженных помидоров из Узбекистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора уничтожили опасную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения. Данный вирус является опасным патогеном овощей, таких как томат и перец. По решению собственника зараженная продукция была уничтожена. Ранее в Екатеринбург завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.