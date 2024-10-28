На модернизацию челябинской песочницы, которую оценил Путин, дали 13 миллионов

На модернизацию интерактивной песочницы с искусственным интеллектом из Челябинска, которую весной президент РФ Владимир Путин смотрел на форуме в Москве, выделили 13 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Инновации детям», ценность оборудования возросла в условиях дефицита кадров в детских садах.
«Игровые модули нашей песочницы выявляют склонности ребенка к различным видам деятельности. Технологии дополненной реальности и компьютерного зрения сделали процесс увлекательным и полезным для развития. Это стало возможным благодаря большому количеству интегрированных в комплекс разнонаправленных игровых задач», — привела слова гендиректора компании Игоря Григорьева пресс-служба.
Средства на проект будут выделены по решению наблюдательного совета регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Руководитель фонда Сергей Казаков заявил, что власти предоставят грант на возмещение части затрат предприятий на научные изыскания и разработки. Григорьев при этом отметил, что финансирование ФРП позволит продолжить совершенствовать продукт, востребованный в детских садах и реабилитационных центрах.
Проект компании включает создание аппаратно-программных комплексов, которые помогают формировать когнитивный профиль детей. В Челябинске разработали вторую версию песочницы, и теперь займутся ее модернизацией.
Весной Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» ознакомился с работой челябинской песочницы. Представители компании продемонстрировали ему интерактивные возможности оборудования. Глава государства положительно отозвался о технологии, подчеркнув ее важность для воспитания.
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