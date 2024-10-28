Национализированная «Макфа» отказывается принимать зерно у челябинских фермеров

На предприятии поясняют, что всегда предъявляли высокие требования к качеству зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Национализированный завод по производству макарон АО «Макфа» перестал принимать зерно у фермеров Челябинской области. Причиной послужили изменения показателей стекловидности зерна и необходимость теперь проводить все закупки через тендеры, рассказали фермеры.

«По платежеспособности и эффективности работы „Макфа“ всегда была номер один. Но теперь они перестали принимать зерно», — рассказала предпринимательница Оксана.

Ее слова подтверждают и крупные сельхозпроизводители Челябинской области. «Урожай нормальный, прием зерна практически отсутствует», — говорит директор крестьянского хозяйства в Агаповском районе Айдархан Карсакбаев.

Одной из причин стало изменения требований со стороны предприятия к показателю стекловидности зерна. До ключевых нормативов не дотягивают почти сто процентов аграриев. Чем выше стекловидность, тем больше разрез зерна похож на прозрачную поверхность скола стекла, поясняют фермеры.

Из-за обильных дождей сейчас все зерно влажное, говорит глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Березка» Денис Шумских. «Они просят стекловидность 60 и выше, а у нас 55—57. Не хватает буквально две-три единицы», — отмечают фермеры, пишет сайт «74.ру».

Другой причиной стала национализация холдинга. Теперь, будучи государственным предприятием, все закупки «Макфа» должна проводить через тендеры. «На поставку зерна ни одного тендера пока не объявлено», — сообщила Оксана. Как оказалось, новый порядок закупа зерна касается не всех. Крайне небольшая часть сельхозпроизводителей сейчас работают с «Макфой» без всяких тендеров.

В пресс-службе «Макфы» опровергли информацию о снижении объемов закупок зерна и спаде макаронного производства. «Все 16 макаронных линий задействованы. Требования к качеству зерна у „Макфы“ на входном контроле всегда были жесткими, но это оправданно», — пояснили в пресс-службе предприятия.

«Макфа» была национализирована весной 2024 года. Бизнес, по мнению Генпрокуратуры РФ, имел коррупционное происхождение, поскольку основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — занимались им, когда работали в органах госвласти. 21 октября семья Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства.