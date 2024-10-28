Путин исполнил просьбу главы ООН о приватности во время саммита в Казани

Антониу Гутерриш просил только о закрытой встрече с Путиным, сказал Песков
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами.
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