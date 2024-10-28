Путин исполнил просьбу главы ООН о приватности во время саммита в Казани

Песков: открытую часть беседы Путина и Гутерриша отменили по просьбе главы ООН
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© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Антониу Гутерриш, stock
Антониу Гутерриш просил только о закрытой встрече с Путиным, сказал Песков Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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