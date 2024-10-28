Путин исполнил просьбу главы ООН о приватности во время саммита в Казани

Песков: открытую часть беседы Путина и Гутерриша отменили по просьбе главы ООН

28 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш просил только о закрытой встрече с Путиным, сказал Песков Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами.