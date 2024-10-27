27 октября 2024

Прокуратура вновь добивается отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура считает, что Игорь Быкариз нарушил антикоррупционное законодательство
Прокуратура считает, что Игорь Быкариз нарушил антикоррупционное законодательство Фото:

Прокуратура Краснокамска (Пермский край) добивается отставки мэра Игоря Быкариза. Акт прокурорского реагирования надзорное ведомство направило в думу Краснокамского округа.

«Прокуратура требует принять решение о прекращении полномочий главы городского округа Игоря Быкариза», — пишет «Ъ-Прикамье». Как стало известно изданию, прокуратура считает, что чиновник мог нарушить антикоррупционное законодательство. Источники, близкие к думе, эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края URA.RU пообещали предоставить комментарий позже, агентство также направило запрос в надзорное ведомство. Год назад прокуратура также добивалась отставки Быкариза. Тогда прокурор края Павел Бухтояров обратился к губернатору Дмитрию Махонину с представлением об отстранении чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности».

В октябре этого года мэрию Краснокамска покинул замглавы Быкариза Антон Максимчук. Прокуратура доказала в суде, что он нарушил антикоррупционное законодательство.

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Прокуратура Краснокамска (Пермский край) добивается отставки мэра Игоря Быкариза. Акт прокурорского реагирования надзорное ведомство направило в думу Краснокамского округа. «Прокуратура требует принять решение о прекращении полномочий главы городского округа Игоря Быкариза», — пишет «Ъ-Прикамье». Как стало известно изданию, прокуратура считает, что чиновник мог нарушить антикоррупционное законодательство. Источники, близкие к думе, эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили. В пресс-службе прокуратуры Пермского края URA.RU пообещали предоставить комментарий позже, агентство также направило запрос в надзорное ведомство. Год назад прокуратура также добивалась отставки Быкариза. Тогда прокурор края Павел Бухтояров обратился к губернатору Дмитрию Махонину с представлением об отстранении чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности». В октябре этого года мэрию Краснокамска покинул замглавы Быкариза Антон Максимчук. Прокуратура доказала в суде, что он нарушил антикоррупционное законодательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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