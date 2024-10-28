Бастрыкин требует разобрать с волокитой по делу о смерти ребенка в Челябинске

28 октября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Год назад Бастрыкин уже требовал предоставить представить доклад по указанной ситуации Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин требует доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также поручено ускорить завершение расследования, о чем представить доклад», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Год назад Бастрыкин уже требовал предоставить представить доклад по указанной ситуации. Пара из Челябинска обвинила врачей в смерти новорожденного в 2022 году. Ребенок родился в роддоме Областной клинической больницы №3, через пару дней его перевезли в детскую городскую больницу №8, где он умер через две недели после рождения. В роддоме у мальчика заподозрили порок сердца и отправили в федеральный кардиоцентр, но там сказали, что операция не нужна. Год назад пара обращалась к Бастрыкину из-за несогласия с ходом расследования. Сейчас они обратились снова. «Заявитель полагает, что ребенок скончался в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — пояснили цель обращения в СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин требует доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также поручено ускорить завершение расследования, о чем представить доклад», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Год назад Бастрыкин уже требовал предоставить представить доклад по указанной ситуации. Пара из Челябинска обвинила врачей в смерти новорожденного в 2022 году. Ребенок родился в роддоме Областной клинической больницы №3, через пару дней его перевезли в детскую городскую больницу №8, где он умер через две недели после рождения. В роддоме у мальчика заподозрили порок сердца и отправили в федеральный кардиоцентр, но там сказали, что операция не нужна. Год назад пара обращалась к Бастрыкину из-за несогласия с ходом расследования. Сейчас они обратились снова. «Заявитель полагает, что ребенок скончался в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — пояснили цель обращения в СКР.