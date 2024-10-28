Названы убийцы мирных жителей в Брянской области

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) причастен к убийству двух мирных жителей в Брянской области. Об этом рассказали во втором Западном окружном военном суде.
«Обвиняемый Капустин в составе группы стрелял по гражданским машинам. В результате убиты два водителя и ранен ребенок», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что также Капустин вместе с другими террористами из состава диверсионной группы ВСУ незаконно пересек границу России.
В марте 2023 года бойцы из РДК, который связывают с ВСУ, напали на два села в Брянской области — Сушаны и Любечане. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.
*РДК — запрещенная в России террористическая организация
**Денис Капустин — внесен в список террористов и экстремистов
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