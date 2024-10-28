«Простите нас»: как хоронили 19-летнего срочника из Екатеринбурга, которого месяц искала мама. Фото, видео

В Екатеринбурге похоронили срочника, погибшего при вторжении ВСУ в Курск

28 октября 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Максиму Иванникову было 19 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Екатеринбурге простились с солдатом-срочником Максимом Иванниковым, героически погибшим 19 сентября 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. В последний путь проводить солдата пришли десятки людей: родные, друзья, сослуживцы. О том, как хоронили уральца, которого месяц искала мама, — в материале URA.RU. Курсанты бережно внесли гроб с телом погибшего Максима Иванникова в траурный зал Фото: Размик Закарян © URA.RU Курсанты осторожно внесли гроб, обитый красной бархатной тканью с российским триколором в зал культурного центра «Елизаветинский». На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: мама, отчим, тетя и двоюродный брат. Первым слова скорби родным и близким Максима принес военком Чкаловского района Иван Канивец. «Это мы призывали Максима. За долгие годы Чкаловский район не терял военнослужащих по призыву. Я пришел в военный комиссариат в 2008 году. И с того дня еще ни один военнослужащий по призыву не погиб. Все ребята были, оставались в армии по контракту, служили, возвращались домой, дальше, работали, учились. И никогда даже в голову не приходило о том, что наши дети, а это наши дети, могут… Он с честью служил, всегда пользовался уважением среди товарищей. Вечная тебе память, Максим», — сказал военком. «Простите нас, пожалуйста», — обратился Канивец к матери погибшего солдата. «Тяжело. Конечно же, да. Родителям очень-очень тяжело. Ушел из жизни их ребенок. Какие были у него мечты, какие у него были задачи. Он хотел жить, но понимал прекрасно, что жить в оккупации и жить порабощенными нельзя. Максим защитил свою семью, защитил наш район, защитил нашу Россию. И мы гордимся. Мы чтим память его на долгие-долгие годы. Соболезнуем родным и близким. Он всегда будет в нашем сердце, всегда будет в нашей памяти. И мы будем гордиться, что такие солдаты у нас есть», — произнес слова соболезнования префект Евгений Шипицын. Мама погибшего солдата Юлия Иванникова старалась уделить внимание каждому, кто пришел отдать последний долг ее сыну Фото: Размик Закарян © URA.RU Мама погибшего Юлия обратилась с трогательными словами: «Сынок, мой любимый, мой единственный. Ты же обещал, что приедешь целым и невредимым, а вместо этого я встретила тебя без лица». Убитая горем мать стояла, обняв гроб. «Как же я теперь буду жить одна? Ты был светом в моей жизни, единственным смыслом. Без тебя я просто потеряна. Сынок, забери меня к себе». Присутствовавшие не могли сдержать слез. После траурной процессии гроб с телом Максима бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Люди, пришедшие почтить память солдата, заняли места в микроавтобусах. Похоронный кортеж направился к храму Иконы Казанской Божьей Матери на улице Димитрова, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с военными почестями на Нижнеисетском кладбище. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После успешного прохождения учебного центра в Егоршино его направили в Псков, где он стал частью воздушно-десантных войск. 12 сентября Максим в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с солдатом-срочником Максимом Иванниковым, героически погибшим 19 сентября 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. В последний путь проводить солдата пришли десятки людей: родные, друзья, сослуживцы. О том, как хоронили уральца, которого месяц искала мама, — в материале URA.RU. Курсанты осторожно внесли гроб, обитый красной бархатной тканью с российским триколором в зал культурного центра «Елизаветинский». На небольшом расстоянии стояли лишь самые близкие: мама, отчим, тетя и двоюродный брат. Первым слова скорби родным и близким Максима принес военком Чкаловского района Иван Канивец. «Это мы призывали Максима. За долгие годы Чкаловский район не терял военнослужащих по призыву. Я пришел в военный комиссариат в 2008 году. И с того дня еще ни один военнослужащий по призыву не погиб. Все ребята были, оставались в армии по контракту, служили, возвращались домой, дальше, работали, учились. И никогда даже в голову не приходило о том, что наши дети, а это наши дети, могут… Он с честью служил, всегда пользовался уважением среди товарищей. Вечная тебе память, Максим», — сказал военком. «Простите нас, пожалуйста», — обратился Канивец к матери погибшего солдата. «Тяжело. Конечно же, да. Родителям очень-очень тяжело. Ушел из жизни их ребенок. Какие были у него мечты, какие у него были задачи. Он хотел жить, но понимал прекрасно, что жить в оккупации и жить порабощенными нельзя. Максим защитил свою семью, защитил наш район, защитил нашу Россию. И мы гордимся. Мы чтим память его на долгие-долгие годы. Соболезнуем родным и близким. Он всегда будет в нашем сердце, всегда будет в нашей памяти. И мы будем гордиться, что такие солдаты у нас есть», — произнес слова соболезнования префект Евгений Шипицын. Мама погибшего Юлия обратилась с трогательными словами: «Сынок, мой любимый, мой единственный. Ты же обещал, что приедешь целым и невредимым, а вместо этого я встретила тебя без лица». Убитая горем мать стояла, обняв гроб. «Как же я теперь буду жить одна? Ты был светом в моей жизни, единственным смыслом. Без тебя я просто потеряна. Сынок, забери меня к себе». Присутствовавшие не могли сдержать слез. После траурной процессии гроб с телом Максима бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Люди, пришедшие почтить память солдата, заняли места в микроавтобусах. Похоронный кортеж направился к храму Иконы Казанской Божьей Матери на улице Димитрова, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с военными почестями на Нижнеисетском кладбище. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После успешного прохождения учебного центра в Егоршино его направили в Псков, где он стал частью воздушно-десантных войск. 12 сентября Максим в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата.