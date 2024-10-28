Шоу финалиста «Евровидения» в Екатеринбурге внезапно сорвали за два дня до концерта

В Екатеринбурге отменили концерт Дмитрия Колдуна

28 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колдун планировал дать сольный концерт 30 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге за два дня до концерта отменили выступление белорусского певца и участника «Евровидения-2007» Дмитрия Колдуна. Об этом сообщает Дворец культуры железнодорожников. «Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 30 октября — отменен по просьбе организатора. По вопросам возврата билетов обращаться по месту приобретения», — указано в соцсетях. На официальном сайте музыканта из гастрольного графика пропали все уральские города. Певец и победитель «Фабрики звезд-6» планировал выступить с большой сольной программой на Урале. Поклонникам обещали, что они услышат хиты «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна» и другие песни. Но сначала концерт отменили в Челябинске, затем — в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за два дня до концерта отменили выступление белорусского певца и участника «Евровидения-2007» Дмитрия Колдуна. Об этом сообщает Дворец культуры железнодорожников. «Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 30 октября — отменен по просьбе организатора. По вопросам возврата билетов обращаться по месту приобретения», — указано в соцсетях. На официальном сайте музыканта из гастрольного графика пропали все уральские города. Певец и победитель «Фабрики звезд-6» планировал выступить с большой сольной программой на Урале. Поклонникам обещали, что они услышат хиты «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна» и другие песни. Но сначала концерт отменили в Челябинске, затем — в Екатеринбурге.