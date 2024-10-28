В Курской области люди погибли от атаки автомобиля беспилотником

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Дрон ВСУ скинул взрывчатку на автомобиль мирного жителя в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.

«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА сбросил два взрывных устройства. Двое молодых людей, находившихся внутри, скончались на месте от несовместимых с жизнью ранений.

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В Курской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА сбросил два взрывных устройства. Двое молодых людей, находившихся внутри, скончались на месте от несовместимых с жизнью ранений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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