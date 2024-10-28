В Курской области люди погибли от атаки автомобиля беспилотником

Дрон ВСУ скинул взрывчатку на автомобиль мирного жителя в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя», —
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