В Курской области люди погибли от атаки автомобиля беспилотником

28 октября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ скинул взрывчатку на автомобиль мирного жителя в Курской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА сбросил два взрывных устройства. Двое молодых людей, находившихся внутри, скончались на месте от несовместимых с жизнью ранений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА сбросил два взрывных устройства. Двое молодых людей, находившихся внутри, скончались на месте от несовместимых с жизнью ранений.