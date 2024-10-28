Маткапитал в России стал бесполезен для покупки жилья. Инфографика

Россияне перестали вкладывать материнский капитал в ипотеку

28 октября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Президент гильдии риелторов заявил об утрате эффективности материнского капитала Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году россияне перестали тратить материнский капитал на приобретение жилья, так как суммы стало не хватать даже на первоначальный взнос. Усугубило ситуацию ужесточение требований банков к условиям кредитований после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин. «В 2007 году, в момент запуска программы маткапитала, 95% получателей вкладывали средства в покупку жилья, — говорит Шурыгин. — Каждый год эта цифра неуклонно сокращалась. В 2023 году она составила 50%, в 2024 году цифра еще ниже, но точная будет известна по итогам года». По словам эксперта, индексация материнского капитала отстала от роста цен на недвижимость на 40%. С теми условиями, которые сейчас предлагают банки, использовать материнский капитал в качестве первого взноса без собственных накоплений, стало практически невозможно. Фото: инфографика URA.RU На сегодняшний день первоначальный взнос в банках России составляет от 20 до 50%. При этом материнский капитал, который в 2024 году равен 630,4 тыс. рублей на первого ребенка, сумма компенсирует лишь 13% от средней стоимости квартиры в стране, сообщил Шурыгин. Так, по данным агентства недвижимости «Этажи», больше всего «квадратов» на материнский капитал можно приобрести в Волгограде — 6,1 кв. м. В Челябинске этой суммы хватит на 5,4 кв.м, в Воронеже — на 5,2 кв. м. Далее следуют: Самара (5 кв. м.), Ростов-на-Дону (4,9 кв. м.), Омск и Тюмень (по 4,7 кв.м), Красноярск (4,6 кв. м.), Пермь (4,5 кв. м.), Екатеринбург и Новосибирск (по 4,4 кв. м.), Краснодар (4 кв. м.), Уфа (3,8 кв. м.), Казань (3,4 кв. м.), Нижний Новгород (3,3 кв.м). В Санкт-Петербурге материнским капиталом получится оплатить только 3 кв.м жилья, в Москве еще меньше — всего 2,2 кв. м. «Когда станет заметно устойчивое снижение инфляции, условия программ льготных ипотек будут пересмотрены и увеличены лимиты банкам. По моим прогнозам, ближе к середине следующего года. Это может стать мотивом обладателям материнского капитала вкладывать средства в решение своих жилищных вопросов», — сообщил URA.RU эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Люди снова будут вкладывать маткапитал в покупку жилья, когда будут пересмотрены условия ипотек, уверены эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU Как рассказал эксперт, в начале следующего года банки получат субсидии из госбюджета в размере одного триллиона рублей и будут стремиться сохранить процент льготных ипотек. Кроме того, условия будут корректироваться, появится более широкая доступность долгосрочного кредита на недвижимость, тогда материнский капитал снова станет актуален при покупке ипотечного жилья. Последние два года россияне все чаще стали вкладывать средства маткапитала в образование детей. В 2023 году 25,3% направили его именно на эту цель, в 2011 — лишь 2,5%. Средняя стоимость обучения в вузах России в 2024 году составляет 189 393 рублей в год. Материнским капиталом на первого ребенка, в размере 630 тысяч рублей можно оплатить три с половиной года обучения ребенка. Маткапиталом на второго (833 тысячи рублей, при условии, что родитель не получал маткапитал на первого ребенка) — почти четыре с половиной. Программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. Продлить ее до 2030 года поручил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. Поручение должно быть выполнено до 20 декабря 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году россияне перестали тратить материнский капитал на приобретение жилья, так как суммы стало не хватать даже на первоначальный взнос. Усугубило ситуацию ужесточение требований банков к условиям кредитований после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин. «В 2007 году, в момент запуска программы маткапитала, 95% получателей вкладывали средства в покупку жилья, — говорит Шурыгин. — Каждый год эта цифра неуклонно сокращалась. В 2023 году она составила 50%, в 2024 году цифра еще ниже, но точная будет известна по итогам года». По словам эксперта, индексация материнского капитала отстала от роста цен на недвижимость на 40%. С теми условиями, которые сейчас предлагают банки, использовать материнский капитал в качестве первого взноса без собственных накоплений, стало практически невозможно. На сегодняшний день первоначальный взнос в банках России составляет от 20 до 50%. При этом материнский капитал, который в 2024 году равен 630,4 тыс. рублей на первого ребенка, сумма компенсирует лишь 13% от средней стоимости квартиры в стране, сообщил Шурыгин. Так, по данным агентства недвижимости «Этажи», больше всего «квадратов» на материнский капитал можно приобрести в Волгограде — 6,1 кв. м. В Челябинске этой суммы хватит на 5,4 кв.м, в Воронеже — на 5,2 кв. м. Далее следуют: Самара (5 кв. м.), Ростов-на-Дону (4,9 кв. м.), Омск и Тюмень (по 4,7 кв.м), Красноярск (4,6 кв. м.), Пермь (4,5 кв. м.), Екатеринбург и Новосибирск (по 4,4 кв. м.), Краснодар (4 кв. м.), Уфа (3,8 кв. м.), Казань (3,4 кв. м.), Нижний Новгород (3,3 кв.м). В Санкт-Петербурге материнским капиталом получится оплатить только 3 кв.м жилья, в Москве еще меньше — всего 2,2 кв. м. «Когда станет заметно устойчивое снижение инфляции, условия программ льготных ипотек будут пересмотрены и увеличены лимиты банкам. По моим прогнозам, ближе к середине следующего года. Это может стать мотивом обладателям материнского капитала вкладывать средства в решение своих жилищных вопросов», — сообщил URA.RU эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Как рассказал эксперт, в начале следующего года банки получат субсидии из госбюджета в размере одного триллиона рублей и будут стремиться сохранить процент льготных ипотек. Кроме того, условия будут корректироваться, появится более широкая доступность долгосрочного кредита на недвижимость, тогда материнский капитал снова станет актуален при покупке ипотечного жилья. Последние два года россияне все чаще стали вкладывать средства маткапитала в образование детей. В 2023 году 25,3% направили его именно на эту цель, в 2011 — лишь 2,5%. Средняя стоимость обучения в вузах России в 2024 году составляет 189 393 рублей в год. Материнским капиталом на первого ребенка, в размере 630 тысяч рублей можно оплатить три с половиной года обучения ребенка. Маткапиталом на второго (833 тысячи рублей, при условии, что родитель не получал маткапитал на первого ребенка) — почти четыре с половиной. Программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. Продлить ее до 2030 года поручил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. Поручение должно быть выполнено до 20 декабря 2024 года.