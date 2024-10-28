Япония передаст Украине 3 млрд долларов за счет российских доходов

28 октября 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Япония окажет Украине финансовую помощь, пишет Kyodo Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Япония выделит Украине около трех миллиардов долларов в рамках кредита, который финансируется за счет конфискованных российских активов. Об этом пишет агентство Kyodo. «Правительство Японии выделит Украине три миллиарда долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это произойдет в рамках кредита от G7 на 50 миллиардов долларов, финансируемого за счет замороженных российских активов. Российские активы были заморожены западными странами после начала спецоперации. Сейчас Запад хочет использовать их для помощи Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что деньги пойдут на финансирование производства беспилотников и модернизацию средств РЭБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония выделит Украине около трех миллиардов долларов в рамках кредита, который финансируется за счет конфискованных российских активов. Об этом пишет агентство Kyodo. «Правительство Японии выделит Украине три миллиарда долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это произойдет в рамках кредита от G7 на 50 миллиардов долларов, финансируемого за счет замороженных российских активов. Российские активы были заморожены западными странами после начала спецоперации. Сейчас Запад хочет использовать их для помощи Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что деньги пойдут на финансирование производства беспилотников и модернизацию средств РЭБ.