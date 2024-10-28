Напарник Трампа призвал перестать воевать с «армией Путина»

Союзник Трампа Вэнс: я бы не хотел воевать с «армией Путина»
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Вэнс не считает Путина врагом
Вэнс не считает Путина врагом Фото:

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, союзник экс-главы США Дональда Трампа, заявил, что не хотел бы войны с армией президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал телеканалу NBC.

«Мы не воюем с ним, и я бы не хотел воевать с армией Путина», — передает NBC слова Вэнса. Путин является конкурентом Штатов, но не врагом, отметил Вэнс. По его словам, США должны активно участвовать в переговорах с Россией, Украиной и европейскими союзниками для разрешения украинского кризиса.

Ранее Вэнс в эфире телеканала News Nation заявил, что Украине нужно отказаться от своих территорий, чтобы завершить конфликт с Россией, передает МК. По словам политика, такие предложения уже высказывают украинские чиновники.

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Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, союзник экс-главы США Дональда Трампа, заявил, что не хотел бы войны с армией президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал телеканалу NBC. «Мы не воюем с ним, и я бы не хотел воевать с армией Путина», — передает NBC слова Вэнса. Путин является конкурентом Штатов, но не врагом, отметил Вэнс. По его словам, США должны активно участвовать в переговорах с Россией, Украиной и европейскими союзниками для разрешения украинского кризиса. Ранее Вэнс в эфире телеканала News Nation заявил, что Украине нужно отказаться от своих территорий, чтобы завершить конфликт с Россией, передает МК. По словам политика, такие предложения уже высказывают украинские чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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