Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах

Температура воздуха упадет до -2 градусов
Дорожники предупредили водителей о заморозках и снеге в ночь на 29 октября на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Челябинск. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются до 23:00», — следует из сообщения.
Период зимней погоды на Среднем Урале начнется 3—5 ноября. По словам синоптика Алексея Пулина, именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры.
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