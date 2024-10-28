Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах

Водителей предупредили о заморозках на трассах P-242, P-351, М-5 «Урал»

28 октября 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Температура воздуха упадет до -2 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожники предупредили водителей о заморозках и снеге в ночь на 29 октября на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Челябинск. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются до 23:00», — следует из сообщения. Период зимней погоды на Среднем Урале начнется 3—5 ноября. По словам синоптика Алексея Пулина, именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники предупредили водителей о заморозках и снеге в ночь на 29 октября на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Челябинск. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются до 23:00», — следует из сообщения. Период зимней погоды на Среднем Урале начнется 3—5 ноября. По словам синоптика Алексея Пулина, именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры.