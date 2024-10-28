Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах

Водителей предупредили о заморозках на трассах P-242, P-351, М-5 «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Температура воздуха упадет до -2 градусов Фото:

Дорожники предупредили водителей о заморозках и снеге в ночь на 29 октября на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Челябинск. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются до 23:00», — следует из сообщения.

Период зимней погоды на Среднем Урале начнется 3—5 ноября. По словам синоптика Алексея Пулина, именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники предупредили водителей о заморозках и снеге в ночь на 29 октября на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Челябинск. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются до 23:00», — следует из сообщения. Период зимней погоды на Среднем Урале начнется 3—5 ноября. По словам синоптика Алексея Пулина, именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...