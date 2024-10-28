Продюсер Дворцов объяснил падение гонораров лидера группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после четвертого развода в два раза снизил сумму своих гонораров на частные выступления. И это перед самой лакомой порой для артистов — новогодних и предновогодних корпоративов. В беседе с корреспондентом URA.RU продюсер Сергей Дворцов объяснил, что происходит в жизни артиста.
«Когда разводится звездная пара, это считается хайпом и отличным поводом для заработков. Для звезд развод — повод поднять не только гонорары концертов, но и рекламных контрактов. Однако не у всех это работает в плюс. В случае Шнурова речь идет о минусе. Например, тот же разведенный SHAMAN имеет другую тенденцию: он номер один в России, блистает, гастролирует и зарабатывает. У него гонорары только растут. Его все и везде хотят видеть.
Конечно, Сергея и Ярослава сравнивать не нужно. Они совершенно разные: один скандальный персонаж, другой несет добро и патриотизм в наш мир. Но тут ярко видно, что раз на раз подобные информационные поводы не приходятся», — пояснил Дворцов.
Согласно данным из открытых источников, 40-минутный концерт Шнурова теперь обойдется заказчикам в 200 тысяч долларов (около 18,5 млн рублей). Также в райдере указано, что организаторы должны предоставить артисту суточные: 10 тысяч рублей в России и 250 евро (около 25 тысяч рублей) за границей. А ведь недавно Шнуров возглавлял список самых высокооплачиваемых артистов. При этом другим исполнителям смена статуса в личной жизни ничуть не мешает. Например, SHAMAN развелся со второй женой в Год семьи, но совершенно не просел в гонорарах.
Не исключено, что на фоне падения цены Сергей принял решение реанимировать интерес к своей группе. 28 октября появилась информация, что Шнуров решил сделать новой солисткой коллектива скандально известную молодую певицу Инстасамку. Сообщается, что артисты уже провели переговоры и планируют выпустить как минимум один музыкальный альбом. Однако Дворцов скептически смотрит на эту идею.
«Это кринжовая история, которая до конца убьет группу. Это жесткая коллаборация двух скандальных артистов. Тут нам остается только подождать и посмотреть на результат такого сотрудничества. Но я склоняюсь к мнению, что из этого ничего не выгорит и не спасет карьеру Шнурова», — заключил Дворцов.
Группа «Ленинград» существует с 1997 года. За это время Шнуров успел объявить о ее распаде, но после этого через два года коллектив снова возобновил работу. В группе за это время сменились все участники, кроме самого вокалиста. С такой же скоростью менялись и супруги скандального рокера.
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