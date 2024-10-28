В 99 лет умерла дочь Бажова и мать экономиста Гайдара: факты из жизни Ариадны Бажовой

Дочь писателя Павла Бажова Ариадна оставила значительный след в истории семьи и науки. Она сохранила литературное наследие отца и внесла вклад в изучение отечественной истории. Мать экономиста Егора Гайдара, Ариадна сочетала хранительницу традиций с активным участием в научной жизни. URA.RU рассказывает ключевые моменты ее биографии.
Биография
Ариадна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске в семье видного писателя. С ранних лет она погружалась в мир литературы и науки, впитывая в себя достижения своих предков. Получив образование на факультете журналистики Уральского университета и защитив кандидатскую диссертацию, она стала не только хранительницей фамильных ценностей, но и автором значительных научных трудов по отечественной истории.
Ее кандидатская диссертация была защищена в 1952 году, а в 1985 году она удостоилась звания доктора исторических наук. Ариадна занималась изучением истории, в том числе личности своего отца Павла Бажова и издала его мемуары, что способствовало сохранению его наследия для будущих поколений.
Личное и семейное
Наиболее ярким событием в личной жизни Ариадны было ее замужество с писателем Тимуром Аркадьевичем Гайдаром. Их сын Егор Гайдар стал известным экономистом и политиком, который сделал значительный вклад в реформы России на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Ариадна Павловна не только была поддержкой своего сына, но и до глубокой старости оставалась активной в научной деятельности, стремясь передать свое знание будущим поколениям.
Егор Гайдар, будучи одним из идеологов экономических реформ в России, сохранял и уважал память о своей матери. Хотя его деятельность часто была связана с политической борьбой и противоречиями, Ариадна оставалась его духовным компасом.
Последние дни
Несчастный случай, произошедший 27 октября, стал трагедией для всей семьи. Когда Ариадна встала, чтобы дойти до кресла, ее сиделка была на кухне. Услышав крик о помощи, она спешила на помощь, но не смогла поднять женщину. Врачи диагностировали перелом шейки бедра. Но затем тело 99-летней женщины не смогло справиться с последствиями травмы. 28 октября фонд имени Гайдара сообщил о ее смерти.
Что известно об отце Павле Бажове
Павел Петрович Бажов — русский писатель и фольклорист, известный своими произведениями, в которых он сочетает элементы фольклора и народной мифологии Урала. Его наиболее знаменитая работа — сборник сказов «Уральские сказки», написанный в 1930-х годах. Эти сказки вдохновлены уральским народным творчеством и отображают жизнь и быт уральских рабочих и крестьян, а также их верования и традиции.
Что известно о сыне Егоре Гайдаре
Егор Гайдар — российский экономист и политик, один из ключевых архитекторов экономических реформ в России в начале 1990-х годов. Родился 19 марта 1956 года, он стал видной фигурой в переходный период после распада Советского Союза. Гайдар возглавлял «группу реформаторов», которая разрабатывала и внедряла меры по переходу от плановой экономики к рыночной.
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