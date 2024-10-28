Военные из Северной Кореи захотели прийти на помощь ВСУ: главное об СВО на 28 октября

Беглецы из КНДР захотели вести психологическую войну из Украины

28 октября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Беглецы из Северной Кореи хотят понизить моральный дух бывших соотечественников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа беглецов из Северной Кореи хочет начать психологическую войну на стороне ВСУ против бывших соотечественников. Солдаты планируют снижать их моральный дух и всячески мешать. Главное об СВО к вечеру 28 октября — в материале URA.RU. Военные из КНДР хотят вести психологическую войну с Украины Издание South China Morning Post (SCMP) сообщает, что около 200 перебежчиков из КНДР, проживающих в Южной Корее, хотят отправиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших соотечественников, находящихся в России. Солдаты намерены применять свои знания для дезорганизации и снижения морального духа среди солдат Северной Кореи, используя громкоговорители и распространение листовок. При этом официальных заявлений о переброске военных не было. Глава РФ Владимир Путин не подтверждал и не опровергал это. В Брянской области уничтожили иностранных наемников В ФСБ России заявили, что в Брянской области уничтожены четыре иностранных наемника с оружием, которые пытались пересечь границу РФ. Диверсанты были поражены ракетно-артиллерийским ударом. По данным ФСБ, у наемников были иностранное вооружение и экипировка. Военные преступления ВСУ в Курской области Украинских военные вторглись в деревню Коренево, они открыли огонь по гражданским транспортным средствам. Об этом сообщает газета New York Times. По утверждению газеты, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также поделились данными о том, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям. Ситуация в Курской области Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 человек и семь единиц бронетехники. В число потерь также вошли пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабную машину и 17 автомобилей. Российские военные силы успешно отразили семь контратак ВСУ в населенных пунктах Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка. ВС РФ сорвали четыре попытки контратак в направлении Александрии, Дарьино и Плехово. Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области. Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь Командир расчета БПЛА с позывным «Ростов» рассказал, что «Суперкам» играет ключевую роль в корректировке артиллерийского огня. По его словам, на южно-донецком направлении населенные пункты Шахтерское и Богоявленка, которые контролируются ВСУ, находятся под непрерывным наблюдением с помощью расчета БПЛА. Командир расчета отметил, что ВС РФ проводят полноценную воздушную разведку, контролируют каждый населенный пункт, отслеживают перемещения ВСУ, прибытие техники, а также скопления личного состава. Видео с работой устройства публикует «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа беглецов из Северной Кореи хочет начать психологическую войну на стороне ВСУ против бывших соотечественников. Солдаты планируют снижать их моральный дух и всячески мешать. Главное об СВО к вечеру 28 октября — в материале URA.RU. Издание South China Morning Post (SCMP) сообщает, что около 200 перебежчиков из КНДР, проживающих в Южной Корее, хотят отправиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших соотечественников, находящихся в России. Солдаты намерены применять свои знания для дезорганизации и снижения морального духа среди солдат Северной Кореи, используя громкоговорители и распространение листовок. При этом официальных заявлений о переброске военных не было. Глава РФ Владимир Путин не подтверждал и не опровергал это. В ФСБ России заявили, что в Брянской области уничтожены четыре иностранных наемника с оружием, которые пытались пересечь границу РФ. Диверсанты были поражены ракетно-артиллерийским ударом. По данным ФСБ, у наемников были иностранное вооружение и экипировка. Украинских военные вторглись в деревню Коренево, они открыли огонь по гражданским транспортным средствам. Об этом сообщает газета New York Times. По утверждению газеты, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также поделились данными о том, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям. Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 человек и семь единиц бронетехники. В число потерь также вошли пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабную машину и 17 автомобилей. Российские военные силы успешно отразили семь контратак ВСУ в населенных пунктах Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка. ВС РФ сорвали четыре попытки контратак в направлении Александрии, Дарьино и Плехово. Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области. Командир расчета БПЛА с позывным «Ростов» рассказал, что «Суперкам» играет ключевую роль в корректировке артиллерийского огня. По его словам, на южно-донецком направлении населенные пункты Шахтерское и Богоявленка, которые контролируются ВСУ, находятся под непрерывным наблюдением с помощью расчета БПЛА. Командир расчета отметил, что ВС РФ проводят полноценную воздушную разведку, контролируют каждый населенный пункт, отслеживают перемещения ВСУ, прибытие техники, а также скопления личного состава. Видео с работой устройства публикует «Пятый канал».