Военные из Северной Кореи захотели прийти на помощь ВСУ: главное об СВО на 28 октября

Группа беглецов из Северной Кореи хочет начать психологическую войну на стороне ВСУ против бывших соотечественников. Солдаты планируют снижать их моральный дух и всячески мешать. Главное об СВО к вечеру 28 октября — в материале URA.RU.
Военные из КНДР хотят вести психологическую войну с Украины
Издание South China Morning Post (SCMP) сообщает, что около 200 перебежчиков из КНДР, проживающих в Южной Корее, хотят отправиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших соотечественников, находящихся в России. Солдаты намерены применять свои знания для дезорганизации и снижения морального духа среди солдат Северной Кореи, используя громкоговорители и распространение листовок. При этом официальных заявлений о переброске военных не было. Глава РФ Владимир Путин не подтверждал и не опровергал это.
В Брянской области уничтожили иностранных наемников
В ФСБ России заявили, что в Брянской области уничтожены четыре иностранных наемника с оружием, которые пытались пересечь границу РФ. Диверсанты были поражены ракетно-артиллерийским ударом. По данным ФСБ, у наемников были иностранное вооружение и экипировка.
Военные преступления ВСУ в Курской области
Украинских военные вторглись в деревню Коренево, они открыли огонь по гражданским транспортным средствам. Об этом сообщает газета New York Times. По утверждению газеты, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также поделились данными о том, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.
Ситуация в Курской области
Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 человек и семь единиц бронетехники. В число потерь также вошли пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабную машину и 17 автомобилей.
Российские военные силы успешно отразили семь контратак ВСУ в населенных пунктах Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка. ВС РФ сорвали четыре попытки контратак в направлении Александрии, Дарьино и Плехово. Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области.
Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь
Командир расчета БПЛА с позывным «Ростов» рассказал, что «Суперкам» играет ключевую роль в корректировке артиллерийского огня. По его словам, на южно-донецком направлении населенные пункты Шахтерское и Богоявленка, которые контролируются ВСУ, находятся под непрерывным наблюдением с помощью расчета БПЛА.
Командир расчета отметил, что ВС РФ проводят полноценную воздушную разведку, контролируют каждый населенный пункт, отслеживают перемещения ВСУ, прибытие техники, а также скопления личного состава. Видео с работой устройства публикует «Пятый канал».
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