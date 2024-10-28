В Брянской области уничтожили иностранных наемников с оружием. Видео

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Наемники пытались пересечь госграницу РФ (архивное фото)
Наемники пытались пересечь госграницу РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области ВС РФ уничтожили иностранных наемников с оружием, пытавшихся вторгнуться на территорию РФ. Об этом заявили в ФСБ России.

«Уничтоженные при попытке вторжения в Брянскую область — иностранные наемники», — передает ТАСС заявление ФСБ. Там также добавили, что четверо диверсантов, которые пытались пересечь госграницу РФ, были поражены ракетно-артиллерийским ударом. 

По данным ФСБ, у диверсантов были иностранное вооружение и экипировка. Так, у одного из них нашли татуировку, свидетельствующую о принадлежности к сухопутным войскам США.

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В Брянской области ВС РФ уничтожили иностранных наемников с оружием, пытавшихся вторгнуться на территорию РФ. Об этом заявили в ФСБ России. «Уничтоженные при попытке вторжения в Брянскую область — иностранные наемники», — передает ТАСС заявление ФСБ. Там также добавили, что четверо диверсантов, которые пытались пересечь госграницу РФ, были поражены ракетно-артиллерийским ударом.  По данным ФСБ, у диверсантов были иностранное вооружение и экипировка. Так, у одного из них нашли татуировку, свидетельствующую о принадлежности к сухопутным войскам США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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