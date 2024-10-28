Наемники пытались пересечь госграницу РФ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области ВС РФ уничтожили иностранных наемников с оружием, пытавшихся вторгнуться на территорию РФ.
«Уничтоженные при попытке вторжения в Брянскую область — иностранные наемники», — передает ТАСС заявление ФСБ. Там также добавили, что четверо диверсантов, которые пытались пересечь госграницу РФ, были поражены ракетно-артиллерийским ударом.
По данным ФСБ, у диверсантов были иностранное вооружение и экипировка. Так, у одного из них нашли татуировку, свидетельствующую о принадлежности к сухопутным войскам США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.