Россиянам назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Эксперт HR Султанова: эффективные сотрудники могут перейти на 4-дневную неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели готовы сохранить зарплаты при условии высокой продуктивности работников, заявила Султанова
Работодатели готовы сохранить зарплаты при условии высокой продуктивности работников, заявила Султанова Фото:

Россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но работодатели рассматривают этот вариант лишь для высокоэффективных сотрудников. Об этом рассказала специалист в сфере HR Зилина Султанова.

«Если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой», — передает слова Султановой РЕН ТВ. Она добавила, что российские работодатели готовы сохранить зарплату, если продуктивность работников останется на высоком уровне.

Большинство россиян (64%) уверены в своей способности справляться с работой за короткое время. Однако Султанова считает, что это будет возможно только для дисциплинированных сотрудников.

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Россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но работодатели рассматривают этот вариант лишь для высокоэффективных сотрудников. Об этом рассказала специалист в сфере HR Зилина Султанова. «Если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой», — передает слова Султановой РЕН ТВ. Она добавила, что российские работодатели готовы сохранить зарплату, если продуктивность работников останется на высоком уровне. Большинство россиян (64%) уверены в своей способности справляться с работой за короткое время. Однако Султанова считает, что это будет возможно только для дисциплинированных сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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