Россиянам назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но работодатели рассматривают этот вариант лишь для высокоэффективных сотрудников. Об этом рассказала специалист в сфере HR Зилина Султанова.
«Если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой», — передает слова Султановой РЕН ТВ. Она добавила, что российские работодатели готовы сохранить зарплату, если продуктивность работников останется на высоком уровне.
Большинство россиян (64%) уверены в своей способности справляться с работой за короткое время. Однако Султанова считает, что это будет возможно только для дисциплинированных сотрудников.
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