Стало известно, кто достроит медицинский центр в Камской долине Перми за миллиард рублей

Компания из Калининграда достроит медицинский центр в Камской долине Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется, что объект будет сдан к 2027 году
Планируется, что объект будет сдан к 2027 году Фото:

Достраивать «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине Перми будет калининградская компания «Янтарьсервисбалтик». Застройщик победил на аукционе, предложив более выгодную цену. Информация о контракте опубликована на портале ЕИС «Закупки».

«На участие в торгах было подано две заявки. ООО „Янтарьсервисбалтик“ победило, снизив цену работ на 0,04% (до 999 млн рублей)», — указано на портале сервиса.

В технической документации указано — площадь застройки составляет 7,6 тысячи квадратных метров. Подрядчику необходимо достроить лабораторию, научно-административный и клинический корпуса. По условию соглашения, работы должны быть завершены до 4 декабря 2026 года.

Весной этого года не состоялся первый аукцион на возведение объекта из-за технических проблем. Вторые торги выиграла компания «Элтех Пермь». Медицинский центр не могут достроить с 2015 года.

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Достраивать «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине Перми будет калининградская компания «Янтарьсервисбалтик». Застройщик победил на аукционе, предложив более выгодную цену. Информация о контракте опубликована на портале ЕИС «Закупки». «На участие в торгах было подано две заявки. ООО „Янтарьсервисбалтик“ победило, снизив цену работ на 0,04% (до 999 млн рублей)», — указано на портале сервиса. В технической документации указано — площадь застройки составляет 7,6 тысячи квадратных метров. Подрядчику необходимо достроить лабораторию, научно-административный и клинический корпуса. По условию соглашения, работы должны быть завершены до 4 декабря 2026 года. Весной этого года не состоялся первый аукцион на возведение объекта из-за технических проблем. Вторые торги выиграла компания «Элтех Пермь». Медицинский центр не могут достроить с 2015 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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