Стало известно, кто достроит медицинский центр в Камской долине Перми за миллиард рублей

Достраивать «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине Перми будет калининградская компания «Янтарьсервисбалтик». Застройщик победил на аукционе, предложив более выгодную цену. Информация о контракте опубликована на портале ЕИС «Закупки».
«На участие в торгах было подано две заявки. ООО „Янтарьсервисбалтик“ победило, снизив цену работ на 0,04% (до 999 млн рублей)», — указано на портале сервиса.
В технической документации указано — площадь застройки составляет 7,6 тысячи квадратных метров. Подрядчику необходимо достроить лабораторию, научно-административный и клинический корпуса. По условию соглашения, работы должны быть завершены до 4 декабря 2026 года.
Весной этого года не состоялся первый аукцион на возведение объекта из-за технических проблем. Вторые торги выиграла компания «Элтех Пермь». Медицинский центр не могут достроить с 2015 года.
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