В Перми выбрали подрядчика для достройки медицинского центра в Камской долине

10 мая 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Медицинский центр планируют достроить до конца 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми выбрали подрядчика для завершения строительства Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения на улице Маршала Жукова, 35. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту капитального строительства. Определение поставщика завершено. Итоговая цена контракта — 925 млн рублей», — сказано в документации. По данным издания «Бизнес класс» конкурс выиграла компания «Элтех Пермь». При этом компания предложила сделать работы дешевле, чем изначально было заявлено в документации, так как начальная цена контракта — 1 млрд рублей. За 925 млн рублей подрядчик обязуется достроить трехэтажное здание медицинского центра и семиэтажный административный корпус. Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в Камской долине начали строить в 2015 году. В 2017 году предприняли еще одну попытку возведения объекта. В марте 2024 года вновь объявили конкурс на поиск подрядчика. Строительство планируют завершить до декабря 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выбрали подрядчика для завершения строительства Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения на улице Маршала Жукова, 35. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту капитального строительства. Определение поставщика завершено. Итоговая цена контракта — 925 млн рублей», — сказано в документации. По данным издания «Бизнес класс» конкурс выиграла компания «Элтех Пермь». При этом компания предложила сделать работы дешевле, чем изначально было заявлено в документации, так как начальная цена контракта — 1 млрд рублей. За 925 млн рублей подрядчик обязуется достроить трехэтажное здание медицинского центра и семиэтажный административный корпус. Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в Камской долине начали строить в 2015 году. В 2017 году предприняли еще одну попытку возведения объекта. В марте 2024 года вновь объявили конкурс на поиск подрядчика. Строительство планируют завершить до декабря 2026 года.