Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников

Захарова: в Брянскую область вторглись наемники из Польши, США и Канады
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила, что данные по гражданству наемников будут уточнятся
Захарова заявила, что данные по гражданству наемников будут уточнятся Фото:

Граждане Польши, США и Канады оказались среди обезвреженных в Брянской области наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сказала Захарова в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнула, что данные являются предварительными и будут уточняться.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею по обороне приграничья за счет федерального бюджета. По его словам, вопрос финансирования должен быть проработан и в отношении Брянской области.

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Граждане Польши, США и Канады оказались среди обезвреженных в Брянской области наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сказала Захарова в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнула, что данные являются предварительными и будут уточняться. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею по обороне приграничья за счет федерального бюджета. По его словам, вопрос финансирования должен быть проработан и в отношении Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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