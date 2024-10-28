Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников

Граждане Польши, США и Канады оказались среди обезвреженных в Брянской области наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сказала Захарова в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнула, что данные являются предварительными и будут уточняться.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею по обороне приграничья за счет федерального бюджета. По его словам, вопрос финансирования должен быть проработан и в отношении Брянской области.
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