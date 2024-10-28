28 октября 2024

Челябинцы продолжают находить в лесах грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уличная торговля. Тюмень, грибы, грузди
Грузди пришлось откапывать под сосновыми иголками Фото:

Жители Челябинской области продолжают собирать грузди в лесах Сосновского района, несмотря на позднюю осень. О своей находке сообщила в социальных сетях местная жительница.

«Все таки я их нашла, грузди. Это в лесу Сосновского района. Сидят глубоко под иголками вот и не замерзли», — рассказала Наталья Д. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась фотографиями собранных грибов.

Она отметила, что грузди в лесу собирают и другие грибники — в лесу она обнаружила много срезанных. При этом женщина добавила, что многие грибы оказались червивыми.

Ранее челябинка похвасталась найденными зимними опятами. На семейку этих грибов наткнулась жительница микрорайона Каштак.

Челябинке удалось собрать небольшую корзинку груздей
Челябинке удалось собрать небольшую корзинку груздей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области продолжают собирать грузди в лесах Сосновского района, несмотря на позднюю осень. О своей находке сообщила в социальных сетях местная жительница. «Все таки я их нашла, грузди. Это в лесу Сосновского района. Сидят глубоко под иголками вот и не замерзли», — рассказала Наталья Д. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась фотографиями собранных грибов. Она отметила, что грузди в лесу собирают и другие грибники — в лесу она обнаружила много срезанных. При этом женщина добавила, что многие грибы оказались червивыми. Ранее челябинка похвасталась найденными зимними опятами. На семейку этих грибов наткнулась жительница микрорайона Каштак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...