Жители Челябинской области продолжают собирать грузди в лесах Сосновского района, несмотря на позднюю осень. О своей находке сообщила в социальных сетях местная жительница.
«Все таки я их нашла, грузди. Это в лесу Сосновского района. Сидят глубоко под иголками вот и не замерзли», — рассказала Наталья Д. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась фотографиями собранных грибов.
Она отметила, что грузди в лесу собирают и другие грибники — в лесу она обнаружила много срезанных. При этом женщина добавила, что многие грибы оказались червивыми.
Ранее челябинка похвасталась найденными зимними опятами. На семейку этих грибов наткнулась жительница микрорайона Каштак.
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