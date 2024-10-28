«Известия»: выдача ипотеки резко упадет по итогам текущего года

29 октября 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Правительство уже оценивает ситуацию на рынке жилья Фото: Илья Московец © URA.RU Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть. Об этом говорится в прогнозе «Дом.РФ», который публикуют «Известия». «В текущем году снижение по выданным ипотечным продуктам составит около 33% по сравнению с 2023 годом. По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%», — говорится в материале «Известий». Правительство уже оценивает ситуацию на рынке жилья, итогом должны стать новые меры поддержки отрасли, пишет газета. Глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг считает, что падение происходит на фоне высоких ипотечных ставок и сворачивания программ массовой господдержки. В 2024 году россияне перестали тратить материнский капитал на приобретение жилья, так как суммы стало не хватать даже на первоначальный взнос. Усугубило ситуацию ужесточение требований банков к условиям кредитований после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть. Об этом говорится в прогнозе «Дом.РФ», который публикуют «Известия». «В текущем году снижение по выданным ипотечным продуктам составит около 33% по сравнению с 2023 годом. По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%», — говорится в материале «Известий». Правительство уже оценивает ситуацию на рынке жилья, итогом должны стать новые меры поддержки отрасли, пишет газета. Глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг считает, что падение происходит на фоне высоких ипотечных ставок и сворачивания программ массовой господдержки. В 2024 году россияне перестали тратить материнский капитал на приобретение жилья, так как суммы стало не хватать даже на первоначальный взнос. Усугубило ситуацию ужесточение требований банков к условиям кредитований после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки.