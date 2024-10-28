Россиянам рассказали, как достичь пенсии в 50 тысяч рублей

Чтобы в 2025 году получать пенсию в 50 тысяч рублей нужно иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет и 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.
«Если россиянин 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 000 рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 000 рублей. Для пенсии в 50 000 рублей гражданину потребуется более 50 лет стажа и около 80 000», — рассказал Анатолий Никитин в интервью «Газете.Ru».
По подсчету депутата, пенсии в 50 тысяч рублей можно добиться при среднем заработке в 150 тысяч рублей и стаже 35 лет. Есть и такие категории людей, которые получают специальные социальные надбавки, напомнил Никитин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке перерасчета пенсий военным и силовикам, передает RT. Также с ноября в России некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Суммы зависят от стажа и размера оплаты труда, рассказывала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.