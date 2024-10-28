28 октября 2024

Россиянам рассказали, как достичь пенсии в 50 тысяч рублей

Депутат Никитин: для пенсии 50 000 рублей нужно заработать 350 пенсионных баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый россиянин в год может получить не более 10 пенсионных баллов
Каждый россиянин в год может получить не более 10 пенсионных баллов Фото:

Чтобы в 2025 году получать пенсию в 50 тысяч рублей нужно иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет и 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.

«Если россиянин 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 000 рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 000 рублей. Для пенсии в 50 000 рублей гражданину потребуется более 50 лет стажа и около 80 000», — рассказал Анатолий Никитин в интервью «Газете.Ru».

По подсчету депутата, пенсии в 50 тысяч рублей можно добиться при среднем заработке в 150 тысяч рублей и стаже 35 лет. Есть и такие категории людей, которые получают специальные социальные надбавки, напомнил Никитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке перерасчета пенсий военным и силовикам, передает RT. Также с ноября в России некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Суммы зависят от стажа и размера оплаты труда, рассказывала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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Чтобы в 2025 году получать пенсию в 50 тысяч рублей нужно иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет и 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин . «Если россиянин 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 000 рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 000 рублей. Для пенсии в 50 000 рублей гражданину потребуется более 50 лет стажа и около 80 000», — рассказал Анатолий Никитин в интервью  «Газете.Ru». По подсчету депутата, пенсии в 50 тысяч рублей можно добиться при среднем заработке в 150 тысяч рублей и стаже 35 лет. Есть и такие категории людей, которые получают специальные социальные надбавки, напомнил Никитин. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке перерасчета пенсий военным и силовикам, передает RT. Также с ноября в России некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Суммы зависят от стажа и размера оплаты труда, рассказывала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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