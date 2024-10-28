Зарплаты водителей автобусов в Екатеринбурге выросли до 140 тысяч рублей

В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобуса в рамках транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140000 рублей и 107000 — для водителей троллейбусов. Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем увеличили на 30%», — следует из сообщения.
Отмечается, что по итогам октября средний доход сотрудников ЕМУП «Гортранс» составил: 107224 рубля — водители автобусов, 81776 — водители троллейбусов, 86791 — водители трамваев, 70030 — кондукторы, 69101 — технические работники. При этом запланировано, что в следующем году выплаты вырастут еще на 20%.
Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!