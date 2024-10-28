28 октября 2024

Зарплаты водителей автобусов в Екатеринбурге выросли до 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, водитель, автобус, пассжиры автобуса
Зарплаты водителям планируют поднять еще на 20% Фото:

В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобуса в рамках транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140000 рублей и 107000 — для водителей троллейбусов. Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем увеличили на 30%», — следует из сообщения.

Отмечается, что по итогам октября средний доход сотрудников ЕМУП «Гортранс» составил: 107224 рубля — водители автобусов, 81776 — водители троллейбусов, 86791 — водители трамваев, 70030 — кондукторы, 69101 — технические работники. При этом запланировано, что в следующем году выплаты вырастут еще на 20%.

Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.

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В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобуса в рамках транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140000 рублей и 107000 — для водителей троллейбусов. Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем увеличили на 30%», — следует из сообщения. Отмечается, что по итогам октября средний доход сотрудников ЕМУП «Гортранс» составил: 107224 рубля — водители автобусов, 81776 — водители троллейбусов, 86791 — водители трамваев, 70030 — кондукторы, 69101 — технические работники. При этом запланировано, что в следующем году выплаты вырастут еще на 20%. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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