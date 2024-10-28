28 октября 2024

В Тюмени научат связывать человека и покажут шоу с плетками

В Тюмени пройдет мастер-класс по шибари
© Служба новостей «URA.RU»
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На мероприятии среди тюменцев разыграют подарки от секс-шопа
На мероприятии среди тюменцев разыграют подарки от секс-шопа Фото:

Жителей Тюмени приглашают на мастер-класс по шибари — японскому искусству эротического связывания тела человека, и шоу с плетками. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем в telegram-канале.

«Одно из событий в программе вечера: мастер-класс по шибари. А еще на мероприятии посетители увидят шоу с плетками», — публикуют организаторы мероприятия.

Также среди гостей разыграют подарки от секс-шопа. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема.

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Жителей Тюмени приглашают на мастер-класс по шибари — японскому искусству эротического связывания тела человека, и шоу с плетками. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем в telegram-канале. «Одно из событий в программе вечера: мастер-класс по шибари. А еще на мероприятии посетители увидят шоу с плетками», — публикуют организаторы мероприятия. Также среди гостей разыграют подарки от секс-шопа. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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