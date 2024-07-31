Тюменцы летом стали больше покупать БДСМ-плеток, анальных пробок и смазок

01 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Товары из БДСМ-линейки показали высокий прирост в продажах по сравнению с прошлым летом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города. «Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых. Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города. «Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых. Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой.