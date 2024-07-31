31 июля 2024

Тюменцы летом стали больше покупать БДСМ-плеток, анальных пробок и смазок

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, бдсм
Товары из БДСМ-линейки показали высокий прирост в продажах по сравнению с прошлым летом Фото:

В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города.

«Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых.

Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой.

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В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города. «Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых. Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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