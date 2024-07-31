Тюменцы летом стали больше покупать БДСМ-плеток, анальных пробок и смазок

В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города.
«Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых.
Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой.
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В Тюмени продавцы товаров для взрослых отмечают увеличение спроса на БДСМ-товары, анальные пробки, смазки и интимные крема. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж одного из секс-шопов города. «Летом 2024 годы мы отметили рост продаж на ряд позиций — это плетки из линейки БДСМ-товаров, анальные пробки классической модификации. Здесь отмечается рост до 10% по сравнению с прошлым летом. В целом, летом всегда растут продажи интимной косметики — спреи, смазки, крема. Тут рост составляет до 30%», — рассказали URA.RU в одном из магазинов, занимающемся продажами товаров для взрослых. Реже всего тюменцы стали покупать в интим-магазинах электрические стимуляторы, на них как правило высокий ценник и продавцы связывают это со снижением покупательской способности населения в целом. Стабильно высокий спрос, вне зависимости от сезона, держится на белье и на подарочные наборы с интимной косметикой.