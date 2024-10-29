На сайте объявлений «Авито» появилось объявление с продажей купюры, которая была якобы сброшена сооснователем Telegram Павлом Дуровым из окна офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге более 12 лет назад. За пятитысячную банкноту с уникальным номером 7777777 продавец запрашивает 7,7 миллиона рублей.
«Личная купюра Павла Дурова. Была сброшена 28 мая 2012 года из офиса „ВКонтакте“ на Невском проспекте», — говорится в тексте объявления. Продавец отметил, что это «самая знаменитая и счастливая купюра в нашей галактике. Она одна такая в мире». Особенность этой купюры не только в ее происхождении, но и в том, что номер 7777777 считается счастливым, что, по мнению продавца, также способствовало установлению такой высокой цены. Доказательств, что купюра принадлежала Дурову, он не приводит.
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