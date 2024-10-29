«Купюру Дурова» продают за 7,7 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Авито продается купюра Павла Дурова за 7,7 млн рублей
На Авито продается купюра Павла Дурова за 7,7 млн рублей Фото:

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление с продажей купюры, которая была якобы сброшена сооснователем Telegram Павлом Дуровым из окна офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге более 12 лет назад. За пятитысячную банкноту с уникальным номером 7777777 продавец запрашивает 7,7 миллиона рублей.

«Личная купюра Павла Дурова. Была сброшена 28 мая 2012 года из офиса „ВКонтакте“ на Невском проспекте», — говорится в тексте объявления. Продавец отметил, что это «самая знаменитая и счастливая купюра в нашей галактике. Она одна такая в мире». Особенность этой купюры не только в ее происхождении, но и в том, что номер 7777777 считается счастливым, что, по мнению продавца, также способствовало установлению такой высокой цены. Доказательств, что купюра принадлежала Дурову, он не приводит. 

Продавец утверждает, что эту купюру Павел Дуров выкинул из окна офиса "ВКонтакте" в 2012 году
Продавец утверждает, что эту купюру Павел Дуров выкинул из окна офиса "ВКонтакте" в 2012 году
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сайте объявлений «Авито» появилось объявление с продажей купюры, которая была якобы сброшена сооснователем Telegram Павлом Дуровым из окна офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге более 12 лет назад. За пятитысячную банкноту с уникальным номером 7777777 продавец запрашивает 7,7 миллиона рублей. «Личная купюра Павла Дурова. Была сброшена 28 мая 2012 года из офиса „ВКонтакте“ на Невском проспекте», — говорится в тексте объявления. Продавец отметил, что это «самая знаменитая и счастливая купюра в нашей галактике. Она одна такая в мире». Особенность этой купюры не только в ее происхождении, но и в том, что номер 7777777 считается счастливым, что, по мнению продавца, также способствовало установлению такой высокой цены. Доказательств, что купюра принадлежала Дурову, он не приводит. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...