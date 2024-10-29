В Финляндии из-за украинского иска арестовали пять объектов РФ

Пять объектов российской недвижимости в Финляндии были арестованы по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
«В понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер», — сообщает издание. Среди арестованных объектов, три находятся на Аландских островах.
Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли. Однако в посольстве РФ заявили, что не владеют информацией по поводу ареста российской собственности. Сейчас российские дипломаты разбираются в ситуации.
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