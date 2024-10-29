В Финляндии из-за украинского иска арестовали пять объектов РФ

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В Финляндии арестовали российские объекты недвижимости
В Финляндии арестовали российские объекты недвижимости Фото:
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Пять объектов российской недвижимости в Финляндии были арестованы по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

«В понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер», — сообщает издание. Среди арестованных объектов, три находятся на Аландских островах.

Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли. Однако в посольстве РФ заявили, что не владеют информацией по поводу ареста российской собственности. Сейчас российские дипломаты разбираются в ситуации.

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Пять объектов российской недвижимости в Финляндии были арестованы по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat. «В понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер», — сообщает издание. Среди арестованных объектов, три находятся на Аландских островах. Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли. Однако в посольстве РФ заявили, что не владеют информацией по поводу ареста российской собственности. Сейчас российские дипломаты разбираются в ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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