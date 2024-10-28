В Посольстве РФ удивились сообщениям об аресте Финляндией российского имущества

В Посольстве РФ не получали сообщений об аресте имущества России в Финляндии. Об этом сообщили в диппредставительстве в Хельсинки.
«Посольство РФ не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности», — передает ТАСС сообщение диппредставительства. Там добавили, что российские дипломаты выясняют подробности ситуации.
Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки, сообщает издание Helsingin Sanomat. Арест, охватывающий территорию в 3 326 квадратных метров, стал действовать с 24 октября текущего года. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли.
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