В Посольстве РФ удивились сообщениям об аресте Финляндией российского имущества

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Российские дипломаты выясняют причины ареста
Российские дипломаты выясняют причины ареста Фото:

В Посольстве РФ не получали сообщений об аресте имущества России в Финляндии. Об этом сообщили в диппредставительстве в Хельсинки.

«Посольство РФ не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности», — передает ТАСС сообщение диппредставительства. Там добавили, что российские дипломаты выясняют подробности ситуации.

Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки, сообщает издание Helsingin Sanomat. Арест, охватывающий территорию в 3 326 квадратных метров, стал действовать с 24 октября текущего года. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли.

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В Посольстве РФ не получали сообщений об аресте имущества России в Финляндии. Об этом сообщили в диппредставительстве в Хельсинки. «Посольство РФ не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности», — передает ТАСС сообщение диппредставительства. Там добавили, что российские дипломаты выясняют подробности ситуации. Ранее Финский суд по инициативе украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на земельный участок, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки, сообщает издание Helsingin Sanomat. Арест, охватывающий территорию в 3 326 квадратных метров, стал действовать с 24 октября текущего года. Это решение стало уже вторым случаем ареста имущества РЦНК. Первый арест был наложен в 2023 году, однако позже его сняли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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