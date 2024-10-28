В Свердловской области запретят ночную продажу алкоголя в «наливайках»

На заседании заксо Свердловской области было принято решение в первом чтении о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Однако, как сообщает корреспондент URA.RU, в кафе и ресторанах разрешена круглосуточная продажа алкоголя с возможностью употребления на месте.
«После внесения изменений розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре будет возможна круглосуточно с потреблением на месте в ресторанах, барах, кафе, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — заявила в ходе доклада министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, в магазинах реализация будет возможна до 23:00.
Необходимость упразднения «наливаек» возникла из-за постоянных жалоб со стороны жителей домов, живущих на первых этажах, на шум, нарушение покоя в ночное время. В министерство агропромышленного комплекса региона за три года поступило порядка 400 обращений.
О том, что правительство региона выступило с инициативой с 1 марта 2025-го запретить ночную торговлю алкоголем, URA.RU писало еще 27 сентября. На тот момент областной кабмин уже утвердил законопроект и подготавливал его к рассмотрению в заксо.
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