В Свердловской области запретят ночную продажу алкоголя в «наливайках»

29 октября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Распивать алкоголь ночью можно будет только в ресторанах и кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU На заседании заксо Свердловской области было принято решение в первом чтении о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Однако, как сообщает корреспондент URA.RU, в кафе и ресторанах разрешена круглосуточная продажа алкоголя с возможностью употребления на месте. «После внесения изменений розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре будет возможна круглосуточно с потреблением на месте в ресторанах, барах, кафе, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — заявила в ходе доклада министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, в магазинах реализация будет возможна до 23:00. Необходимость упразднения «наливаек» возникла из-за постоянных жалоб со стороны жителей домов, живущих на первых этажах, на шум, нарушение покоя в ночное время. В министерство агропромышленного комплекса региона за три года поступило порядка 400 обращений. О том, что правительство региона выступило с инициативой с 1 марта 2025-го запретить ночную торговлю алкоголем, URA.RU писало еще 27 сентября. На тот момент областной кабмин уже утвердил законопроект и подготавливал его к рассмотрению в заксо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании заксо Свердловской области было принято решение в первом чтении о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Однако, как сообщает корреспондент URA.RU, в кафе и ресторанах разрешена круглосуточная продажа алкоголя с возможностью употребления на месте. «После внесения изменений розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре будет возможна круглосуточно с потреблением на месте в ресторанах, барах, кафе, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — заявила в ходе доклада министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, в магазинах реализация будет возможна до 23:00. Необходимость упразднения «наливаек» возникла из-за постоянных жалоб со стороны жителей домов, живущих на первых этажах, на шум, нарушение покоя в ночное время. В министерство агропромышленного комплекса региона за три года поступило порядка 400 обращений. О том, что правительство региона выступило с инициативой с 1 марта 2025-го запретить ночную торговлю алкоголем, URA.RU писало еще 27 сентября. На тот момент областной кабмин уже утвердил законопроект и подготавливал его к рассмотрению в заксо.