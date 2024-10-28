В Свердловской области рассматривают полный запрет продажи алкоголя

29 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали инициаторами полного запрета спиртного Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти рассматривают полный запрет продажи алкоголя в Свердловской области. С такой просьбой к депутатам обращаются местные жители, рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина во время заседания, передает корреспондент URA.RU. «У нас много обращений по поводу того, чтобы вообще говорить о трезвом образе жизни, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о селе, где здоровый образ жизни. Вообще запретить к продаже алкогольную продукцию. Сейчас рассматриваем эти предложения. Их достаточно много», — сказала Бабушкина. Сейчас в регионе принимают решение о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в так называемых «наливайках», которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 марта 2025-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти рассматривают полный запрет продажи алкоголя в Свердловской области. С такой просьбой к депутатам обращаются местные жители, рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина во время заседания, передает корреспондент URA.RU. «У нас много обращений по поводу того, чтобы вообще говорить о трезвом образе жизни, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о селе, где здоровый образ жизни. Вообще запретить к продаже алкогольную продукцию. Сейчас рассматриваем эти предложения. Их достаточно много», — сказала Бабушкина. Сейчас в регионе принимают решение о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в так называемых «наливайках», которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 марта 2025-го.