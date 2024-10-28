28 октября 2024

В Свердловской области рассматривают полный запрет продажи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане стали инициаторами полного запрета спиртного Фото:

Власти рассматривают полный запрет продажи алкоголя в Свердловской области. С такой просьбой к депутатам обращаются местные жители, рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина во время заседания, передает корреспондент URA.RU.

«У нас много обращений по поводу того, чтобы вообще говорить о трезвом образе жизни, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о селе, где здоровый образ жизни. Вообще запретить к продаже алкогольную продукцию. Сейчас рассматриваем эти предложения. Их достаточно много», — сказала Бабушкина.

Сейчас в регионе принимают решение о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в так называемых «наливайках», которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 марта 2025-го.

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Власти рассматривают полный запрет продажи алкоголя в Свердловской области. С такой просьбой к депутатам обращаются местные жители, рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина во время заседания, передает корреспондент URA.RU. «У нас много обращений по поводу того, чтобы вообще говорить о трезвом образе жизни, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о селе, где здоровый образ жизни. Вообще запретить к продаже алкогольную продукцию. Сейчас рассматриваем эти предложения. Их достаточно много», — сказала Бабушкина. Сейчас в регионе принимают решение о запрете продажи алкоголя навынос после 23:00 в так называемых «наливайках», которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 марта 2025-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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