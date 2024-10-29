Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему главному наркологу РФ

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Евгению Брюну хотят ужесточить наказание за хищение бюджетных средств в размере свыше 136 млн рублей Фото:

В прокуратуре подали апелляцию, чтобы ужесточить наказание для экс-главного внештатного нарколога РФ Евгения Брюна. Он обвиняется в крупном мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу», — заявил источник, отметив, что на приговор Брюна подали апелляционное представление представители надзорного ведомства. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о хищении Евгением Брюном свыше 136 млн рублей. Ранее он был приговорен к семи годам тюрьмы за хищение бюджетных средств. Он признан судом виновным в организации преступной группы, укравшей деньги при закупках медицинских изделий.

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В прокуратуре подали апелляцию, чтобы ужесточить наказание для экс-главного внештатного нарколога РФ Евгения Брюна. Он обвиняется в крупном мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу», — заявил источник, отметив, что на приговор Брюна подали апелляционное представление представители надзорного ведомства. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о хищении Евгением Брюном свыше 136 млн рублей. Ранее он был приговорен к семи годам тюрьмы за хищение бюджетных средств. Он признан судом виновным в организации преступной группы, укравшей деньги при закупках медицинских изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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