Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему главному наркологу РФ

В прокуратуре подали апелляцию, чтобы ужесточить наказание для экс-главного внештатного нарколога РФ Евгения Брюна. Он обвиняется в крупном мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу», — заявил источник, отметив, что на приговор Брюна подали апелляционное представление представители надзорного ведомства. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о хищении Евгением Брюном свыше 136 млн рублей. Ранее он был приговорен к семи годам тюрьмы за хищение бюджетных средств. Он признан судом виновным в организации преступной группы, укравшей деньги при закупках медицинских изделий.
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