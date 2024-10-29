Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему главному наркологу РФ

29 октября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Евгению Брюну хотят ужесточить наказание за хищение бюджетных средств в размере свыше 136 млн рублей Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва» В прокуратуре подали апелляцию, чтобы ужесточить наказание для экс-главного внештатного нарколога РФ Евгения Брюна. Он обвиняется в крупном мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу», — заявил источник, отметив, что на приговор Брюна подали апелляционное представление представители надзорного ведомства. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о хищении Евгением Брюном свыше 136 млн рублей. Ранее он был приговорен к семи годам тюрьмы за хищение бюджетных средств. Он признан судом виновным в организации преступной группы, укравшей деньги при закупках медицинских изделий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прокуратуре подали апелляцию, чтобы ужесточить наказание для экс-главного внештатного нарколога РФ Евгения Брюна. Он обвиняется в крупном мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу», — заявил источник, отметив, что на приговор Брюна подали апелляционное представление представители надзорного ведомства. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о хищении Евгением Брюном свыше 136 млн рублей. Ранее он был приговорен к семи годам тюрьмы за хищение бюджетных средств. Он признан судом виновным в организации преступной группы, укравшей деньги при закупках медицинских изделий.