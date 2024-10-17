Бывший главный нарколог Брюн получил семь лет колонии

Бывший главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн был приговорен к семи годам лишения свободы за хищение бюджетных средств. Суд признал его виновным в организации преступной группы, которая украла более 137 миллионов рублей при закупках медицинских изделий.
«Во время закупок медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости он и его сообщники вывели из бюджета значительные суммы», — сообщили в суде, передает РИА Новости. По данным следствия, Брюн использовал свое служебное положение для создания организованной преступной группы, которая занималась хищениями.
В деле фигурируют еще четыре человека, которые также обвиняются в участии в преступной деятельности. Несмотря на обвинения, ни один из фигурантов не признал свою вину. Адвокаты Евгения Брюна настаивали на его невиновности и просили суд вынести оправдательный приговор, однако это не повлияло на решение суда.
Об аресте Брюна стало известно 19 августа 2022 года. Он был направлен под домашний арест. Тогда ему было предъявлено обвинение в совершении особо крупном мошенничестве.
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