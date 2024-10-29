Депутат Рады назвал угрозы Зеленского в адрес генсека ООН «жалкими»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Осуждения и угрозы украинского лидера Дубинский назвал «жалкими».
«Сейчас все эти „осуждения генсека ООН Гутерриша“ выглядят по меньшей мере жалко», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он указал на то, что у любого такого заявления могут быть последствия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН в том, что некоторые ее представители «отдают предпочтения искушениям Казани, а не содержанию устава организации». После Зеленский отказал Гутерришу в визите на Украину, поскольку тот посетил саммит БРИКС в Казани.
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