Генсек ООН восхитился Казанским Кремлем

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Антониу Гутерришу понравился Кремль
Антониу Гутерришу понравился Кремль Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил свое восхищение посещением Казанского Кремля и подчеркнул важность международных саммитов в решении глобальных проблем. По словам генсека ООН, такие встречи способствуют единению стран и являются ключевыми для мировой стабильности.

«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света», — заявил Гутерриш журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил важность всех саммитов, которые объединяют страны мира. По его словам, единение позволяет решать мировые проблемы. Беседу с Гутерришем журналист опубликовал в своем telegram-канале.

Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября. Там генсек ООН поучаствовал в обсуждении вопросов международной политики и сотрудничества.

Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» генсек ООН призвал к мирному урегулированию украинского конфликта. Гутерриш настаивал на том, что мировые конфликты стоило бы решать на основе ценностей Устава Организации. Президент России Владимир Путин осадил генсека, указав, что в этом самом документе приоритетно упоминается право наций на самоопределение и указывается необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии. 

Глава Украины Владимир Зеленский был очень недоволен тем, что Гуттериш посетил Казань. Президент даже не захотел пускать генсека ООН в страну, заявив, что тот оскорбил здравый смысл и международное право.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил свое восхищение посещением Казанского Кремля и подчеркнул важность международных саммитов в решении глобальных проблем. По словам генсека ООН, такие встречи способствуют единению стран и являются ключевыми для мировой стабильности. «Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света», — заявил Гутерриш журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил важность всех саммитов, которые объединяют страны мира. По его словам, единение позволяет решать мировые проблемы. Беседу с Гутерришем журналист опубликовал в своем telegram-канале. Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября. Там генсек ООН поучаствовал в обсуждении вопросов международной политики и сотрудничества. Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» генсек ООН призвал к мирному урегулированию украинского конфликта. Гутерриш настаивал на том, что мировые конфликты стоило бы решать на основе ценностей Устава Организации. Президент России Владимир Путин осадил генсека, указав, что в этом самом документе приоритетно упоминается право наций на самоопределение и указывается необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии.  Глава Украины Владимир Зеленский был очень недоволен тем, что Гуттериш посетил Казань. Президент даже не захотел пускать генсека ООН в страну, заявив, что тот оскорбил здравый смысл и международное право.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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