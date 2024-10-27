Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил свое восхищение посещением Казанского Кремля и подчеркнул важность международных саммитов в решении глобальных проблем. По словам генсека ООН, такие встречи способствуют единению стран и являются ключевыми для мировой стабильности.
«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света», — заявил Гутерриш журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил важность всех саммитов, которые объединяют страны мира. По его словам, единение позволяет решать мировые проблемы. Беседу с Гутерришем журналист опубликовал в своем telegram-канале.
Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября. Там генсек ООН поучаствовал в обсуждении вопросов международной политики и сотрудничества.
Во время встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» генсек ООН призвал к мирному урегулированию украинского конфликта. Гутерриш настаивал на том, что мировые конфликты стоило бы решать на основе ценностей Устава Организации. Президент России Владимир Путин осадил генсека, указав, что в этом самом документе приоритетно упоминается право наций на самоопределение и указывается необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии.
Глава Украины Владимир Зеленский был очень недоволен тем, что Гуттериш посетил Казань. Президент даже не захотел пускать генсека ООН в страну, заявив, что тот оскорбил здравый смысл и международное право.
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